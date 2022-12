B1, Igorine in campo dopo la pausa: sfida con Parella

Un turno di riposo per caricare le pile e lavorare con ancora più energia. La serie B1 chiude il suo 2022 fra le mura di casa contro Parella Torino. Appuntamento domani, sabato 17 alle 17, al palaAgil. Un altro esame importante per le Igorine contro una delle formazioni più preparate del girone.

«Sono due settimane che non facciamo una partita forse adesso siamo ancora più agguerrite perché dopo questa breve pausa abbiamo proprio voglia di far vedere chi siamo» dice la centrale Alexandra Nagy che presenta la sfida.

«Mi aspetto una partita combattuta. Non voglio gufare niente, però si spera sempre di vincere, soprattutto per chiudere in bellezza il 2022. Siamo giovani ma la grinta non ci manca».

Alexandra è una delle Igorine arrivate quest'anno: «Penso che il nostro sia un bel gruppo squadra. Ormai sono passati tre mesi e mezzo e mi trovo molto bene sia con le compagne sia con lo staff. Abbiamo tutte le carte in regola per cercare di scalare la classifica!».