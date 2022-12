La grande Ginnastica Ritmica torna in pedana a Cuneo

«Per me e per tutta la Cuneoginnastica è un grande onore e una forte emozione tornare a organizzare una manifestazione di tale prestigio . Ringrazio la Federazione Ginnastica D’Italia per questo importante attestato di stima e per credere insieme a noi in questo progetto» ha dichiarato il Presidente della Cuneoginnastica , nonché del comitato organizzatore. «Anche quest’anno, grazie al supporto delle Istituzioni, dei nostri collaboratori, partner, sponsor, e dei nostri volontari, ci stiamo preparando per dare vita a un evento che possa regalare a tutto il pubblico un vero e proprio spettacolo».

Un appuntamento prestigioso, che darà il via a quello che da tutti gli appassionati di questa disciplina viene definito il campionato più bello del mondo e che torna nella provincia Granda sotto l’attenta e preziosa regia della Cuneoginnastica: guidata dal presidente Claudio Adinolfi , la società cuneese è infatti stata chiamata dalla Federazione Ginnastica d’Italia per il secondo anno consecutivo ad organizzare questa prima tappa dopo il successo della scorsa edizione.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio , il Palazzetto dello Sport di Cuneo ospiterà la 1° Prova del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica di Serie A1, A2 e B - Trofeo San Carlo Veggy Good , il primo dei tre appuntamenti di “regular season” del campionato italiano, che farà poi tappa a Fabriano e a Desio, per poi concludersi con le Final Six e l’assegnazione dello scudetto.

Tra le big, l’attesa sarà tutta per la nuova stella della ritmica mondiale, l’atleta delle Fiamme Oro, Sofia Raffaeli: la neo campionessa del mondo, con un palmares di 5 titoli iridati (All Around, Cerchio, Palla, Nastro e Team Ranking) e un bronzo alle clavette, salirà sulla pedana cuneese insieme alla sue compagne e ad un’altra amatissima campionessa, l’aviere Milena Baldassari, per difendere la maglia e il titolo tricolore della Ginnastica Fabriano.

Ad impreziosire il fitto programma del fine settimana, sarà poi la presenza della Squadra Nazionale Senior, le Farfalle, guidate dalla DTN Emanuela Maccarani.

Amatissime da tutti gli appassionati, le ginnaste azzurre - bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e pluri campionesse del mondo - , sapranno emozionare e fare sognare tutto il pubblico del Palazzetto dello Sport di Cuneo, regalando a tutti i presenti performance uniche.

Il programma delle competizioni è ancora in aggiornamento e certamente non mancheranno tante sorprese.

PROGRAMMA E BIGLIETTI

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e prenderà il via sabato 18 febbraio con la serie A2 alle ore 15, per poi proseguire la competizione con le migliori squadre del campionato nazionale della massima serie alle ore 18.30.

Domenica 19 febbraio, invece, sarà la volta della serie B che avrà inizio alle ore 10,30.

I biglietti saranno in vendita - in edizione speciale - a partire da oggi pomeriggio, sabato 17 dicembre, online e in tutti i punti vendita di Liveticket, con prezzi a partire da 14 euro. Biglietteria

Fino al 31 dicembre, infatti, sarà possibile acquistare l’abbonamento per due giorni “Special Edition Natale 2022” a un prezzo particolarmente vantaggioso, mentre a partire dal 2 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per le singole giornate di gara.

Per informazioni:

prevendita@cuneoginnastica.it

Cuneoginnastica