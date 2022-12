B1, le Igorine cedono contro Parella

Nell'undicesima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley perde 0-3 (14-25; 17-25; 23-25) contro Parella Torino.

Igorine in campo con Cantoni in regia e Bosso opposto, Moroni e Nagy al centro, Sassolini V. e Bianchi G. schiacciatori, Badalamenti libero.

Parella parte forte (1-4), le Igorine ricuciono 4-5 ed è equilibrio fino al 7-9 quando Parella fa un altro parziale che vale l’11-15. Sul 12-17 Ingratta chiama la pausa, ma le Igorine faticano un po’ e arriva un altro time out sul 13-22. Il finale è ospite: 14-25.

Il secondo set inizia punto a punto (3-3 con Sassolini V.) Parella allunga ed è pausa per le padrone di casa (3-7), il tabellone indica 9-18, le Igorine riescono a ricucire con Bosso e sul 14-19 è il tecnico ospite a chiamare il tempo. Ace per le Igorine ed è 15-19, le Igorine lottano fino al 17-23 poi il finale è ancora di Parella: 17-25.

Terzo set di altissimo livello con le Igorine a sfiorare la possibilità di tenere aperti i giochi. Una giocata di Cantoni segna sul tabellone il 6 pari, Parella prova ancora ad allungare, ma Vighetto e compagne rimangono in scia (11-13). Determinate le Igorine continuano la rincorsa e il set si accende sul 21 pari. E’ uno scambio serrato da entrambe le parti (23-23) fino al 23-25.

Igor Agil Volley - Volley Parella Torino: 0-3

Parziali (14-25; 17-25; 23-25)

Igor: Pagliuca, Sassolini V., Moroni, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Berra, Badalamenti (L)), Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G.. All. Ingratta.

Parella: Fano, Tognoni, Cicogna, Fantini (L), Polezzi, Tosini, Damato, Deambrogio, Mabilo, Esposito (L), Cameri. Tullio. All. Barisciani.