Verso Givova Scafati-Bertram Derthona

Ultimo impegno esterno del 2022 per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida alla Givova Scafati nella gara in programma domani sera, domenica 18 dicembre, alle ore 20.30 alla Beta Ricambi Arena.

A presentare i prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Scafati ha fatto dei cambiamenti importanti, sia con un nuovo allenatore che nel roster e nelle gerarchie. Da tanti anni coach Caja è capace di dare una identità alle sue squadre, fatta di affidabilità difensiva e di capacità di ridurre al minimo gli errori. La Givova è una squadra solida, continua e disciplinata: analizzando il roster, per talento ed esperienza, non sembra una neopromossa ma una formazione che non mi stupirei raggiungesse la Final Eight di Coppa Italia e la qualificazione ai playoff».

Sulle caratteristiche tecniche della Givova, il capo allenatore bianconero ha così commentato: «Scafati costringe gli avversari a trovare la seconda o terza opzione offensiva, negando i vantaggi immediati generati dal pick’n’roll. In attacco è una squadra disciplinata che esegue bene gli schemi perseguendo i propri obiettivi, che perde pochi palloni e che è difficile fare andare fuori dai binari».

Bertram Derthona comunica che tutti gli atleti sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani sera alla Beta Ricambi Arena.