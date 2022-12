Cuneo porta a casa un set da Reggio Emilia

Match combattuto al Pala Bigi, con i biancoblù che vincono il terzo set, ma come da parziali in tutti si è sfiorata la riuscita. Un turnover tra le fila cuneesi che dal terzo set vedono in campo Cardona, Lanciani e Lilli per Santangelo, Sighinolfi e Bisotto. Si chiude così il girone di andata per Cuneo, ora si attendono i risultati delle gare di domani e dei recuperi a calendario per il 21 dicembre, poi si scoprirà la griglia della Coppa Italia. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sarà nuovamente al Palasport di Cuneo, venerdì 23 dicembre alle ore 20.00 per la prima giornata del girone di ritorno contro Brescia; sarà l’occasione per farsi gli auguri di Natale.



Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Cantagalli schiera: Sperotto palleggio, Suraci opposto, Volpe e Bucciarelli al centro, Mariano e Perotto schiacciatori; Cantagalli M. (L)



Al termine della partita Coach Giaccardi: «E’ un percorso; io nei time out, tra un set e l’altro ho ricordato ai ragazzi che queste situazioni non si risolvono da un giorno all’altro. L’importante è rimanere lì duri, continuare a lavorare per provare ad avere in trasferta le stesse certezze che abbiamo in casa. Adesso il nostro destino è nelle mani di altri per l’ingresso nella Coppa Italia; mi dispiace molto, perché i ragazzi per l’impegno e il lavoro non se lo meritano, però domani saremo lì con le dita incrociate sperando d’avere una chance».



Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo venerdì 23 dicembre ore 20.00 in casa con Brescia.



13^ Andata (17/12/2022) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Conad Reggio Emilia - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-1

Parziali (25-22/25-19/25-15)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 3, Santangelo 5, Sighinolfi 4, Codarin 12, Botto (K) 20, Parodi 14; Bisotto (L1); Cardona 15, Lanciani 2, Chiapello, Lilli (L2). N.e. Esposito, Köpfli.

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 50%; Muri 10; Ace 3.



Conad Reggio Emilia: Sperotto 17, Suraci 16, Volpe 10, Bucciarelli 18, Mariano 20, Perotto 11; Cantagalli M. (L1); Santambrogio 1, Torchia 3. N.e. Jendoubi, Cantagalli D., Meschiari, Mian, Elia (L2)

All.: Luca Cantagalli.

II All.: Fabio Fanuli.

Ricezione positiva: 64%; Attacco: 45%; Muri 10; Ace 6.



Arbitri: Cruccolini Beatrice, Papadopol Veronica Mioara.



Durata set: 33’, 28’, 28’, 28’.

Durata totale: 107’.