B1-F: vittoria e leadership per il Parella

Il Volley Parella Torino chiude il 2022 nel migliore dei modi, superando 3-0 fuori casa l'Igor Volley Trecate e superando in classifica Garlasco e Castelfranco e raggiungendo in testa Volpiano in attesa della sfida delle canavesane contro Acqui.

Un successo scontato sulla carta, ma nel volley si sa, non si può mai cantar vittoria prima di avere in mano i tre punti.

Le note positive non finiscono qui, perchè finalmente si rivede in campo Noura Mabilo come centrale insieme a Giulia Deambrogio ed è un gradito ritorno per coach Barisciani che però deve rinunciare a Fantini per un problema alla caviglia. E allora solita formazione per quanto riguarda palleggio, opposto e schiacciatori con Polezzi, Cicogna, Damato e Campwri confermate. Con la rientrante Mabilo al centro gioca Deambrogio mentre Esposito sosituisce Fantini nel ruolo di libero. Trecate schiera invece Cantoni in regia e Bosso opposto, Victoria Sassolini e Giulia Bianchi schiacciatrici, Nagy e Moroni centrali con Badalamenti libero.

Il Parella incanala subito il match e si porta 1-4 poi allunga progressivamente. Dal 13-18 è praticamente un assolo Parella che, grazie agli errori avversari e a Damato chiude 14-25. Anche nel secondo le biancorossoblu partono meglio (3-7) ma è sul turno di battuta di Cicogna che scavano il solco. La capitana parellina infila due ace che valgono il 7-17. Il finale è accademia, con il Parella che si impone 17-25. Nel terzo c'è un maggiore equilibrio. Parella sempre avanti ma con Trecate che prova a restare agganciato fino all'ultimo e al primo match point le torinesi chiudono grazie ad un break di Cicogna.

IGOR VOLLEY TRECATE - VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

Parziali (14-25, 17-25, 23-25)

IGOR VOLLEY TRECATE: Cantoni 5, Bosso 15, V. Sassolini 4, G. Bianchi 2, Nagy, Moroni, Badalamenti (L), Vighetto 7, C. Bianchi 1, H. Sassolini, Berra 2. N.e: Brezza, Gazzola, Caruso, Aimaretti, Pagliuca (L). All: Matteo Ingratta.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 4, Cicogna 15, Camperi 9, Damato 8, Deambrogio 9, Mabilo 6, Esposito (L), Tosini. N.e: Tullio, Fano, Tognoni, Fantini (L). All: Mauro Barisciani.

NOTE: Ace 2-7, Battute sbagliate 8-10, Ricezione 56% (32%)-38% (19%), Attacco 49%-52%, Muri 10-8, Errori 24-18.