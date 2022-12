Akronos Moncalieri ospita Campobasso

L’Akronos Libertas Moncalieri ospita tra poco meno di due ore, alle 18 la Molisana Magnolia Campobasso per la 12° giornata del campionato di Serie A1 Lbf Techfind.

All’appuntamento, nonostante acciacchi vari, non dovrebbe mancare Kathryn Westbeld che in stagione viaggia a oltre 19 punti per partita. I 210 punti totali realizzati al momento la vedono in cima alla classifica realizzatori, in un parterre di tutto rispetto composto da Shepard (198), Garrick (194) e la lunga della Molisana Parks (193). In top ten anche l’altra statunitense gialloblù Chelsea Mitchell: 15,6 punti a partita, conditi da quasi 3 assist e 3 recuperi a uscita.

Come al solito coach Spanu avrà bisogno dell’apporto del reparto piccole tutto italiano composto da Giacomelli, Reggiani e Landi. Sotto canestro fondamentali Katshitshi e Salvini per dare fiato a Westbeld. Tra le ospiti, oltre a Parks, sorvegliate speciali Milapie e Perry che producono in coppia oltre 22 punti a partita. Campobasso arriva al PalaEinaudi con 14 punti in classifica che valgono al momento il 6° posto, mentre l’Akronos con 10 è ad appena 2 punti dalla zona playoff. Diretta streaming su lbftv.it, arbitri: Puccini, Bettini, Castellaneta.