Pall. Chivasso: seconda vittoria stagionale

La Ferro Impianti Pallacanestro Chivasso scarta il suo regalo di Natale e trova ai piedi dell’albero natalizio la sua seconda vittoria stagionale in serie C Gold, la prima sullo storico parquet del PalaBlatta chivassese. Un successo conquistato contro Ciriè degli ex Siclari e Savoldelli con il risultato finale di 67-58, giunto dopo una settimana di assoluta difficoltà a causa delle non perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori e delle defezioni forzate in allenamento dovute all’influenza ed alle avverse condizioni meteo.

Criticità che evidentemente hanno compattato il gruppo biancoverde, subito determinato e concentrato fin dalla palla a due, come dimostra il gioco da quattro punti di Di Matteo dopo 30” di gioco: tripla, fallo subito, libero realizzato e Chivasso sul 4-0. Chivasso mostra in campo una determinazione superiore agli avversari, alternando difesa press, uomo, mista, che permettono di recuperare ben 11 palloni solo nel primo quarto. Palloni non pienamente sfruttati, ma che garantisco comunque un solido 19-9 a fine primo quarto, anche se Chivasso potrebbe avere sul tabellone almeno 10 punti in più.

Nel secondo periodo arriva la reazione di Ciriè: sospinta da un solido Bacchini, gli ospiti costruiscono un parziale di 24-16, che riporta Ciriè sul -2 (35-33 di metà gara). A metà del terzo periodo gli ospiti hanno la forza di sorpassare e portarsi sul +5, ma i biancoverdi non si disuniscono e ricominciando a difendere con attenzione ed attaccare con incisività il ferro si riportano in vantaggio sul 48 a 45 a soli 10’ dalla sirena finale. Nel quarto periodo la gara resta in equilibrio fino a 3’ dalla fine, poi le triple di Pepino, Stefano Pagetto, i liberi di Ferro e la determinazione a rimbalzo di Perino pongono la parola fine alla sfida e infiocchettano il secondo successo della stagione.

Ferro Impianti Chivasso - Ciriè 67-58

Parziali (19-9; 35-33; 48-45)

Chivasso: Giovara 10, R. Pagetto 11, Vettori, Vai 3, Delnevo, Perino 2, Di Matteo 4, Greppi, Pepino 5, Ferro 14, S. Pagetto 12, Migliori 6. All. Bruno.

Ciriè: Lissiotto 13, Francione 3, Stella 6, Romerio 10, Viano 2, Grigoli, Bacchini 13, Manzani 5, Orlando 1, Laganà, Ragab 5, Ferrero. All. Siclari.

Arbitri: Sig.ri Sarzano e Velli.

Note: Usciti per 5 falli Migliori e Romerio. Tiri liberi: Chivasso 20/31, Ciriè 17/27