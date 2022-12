Castelnuovo Scrivia: undicema vittoria consecutiva

E sono undici! Con la rotonda vittoria di Carugate la formazione di Molino aggiorna il proprio record di vittorie consecutive confermando nel contempo la propria leadership in classifica, in coppia con il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano.

Successo meritato per le giraffe che dopo alcuni minuti di studio e di sostanziale equilibrio hanno preso in mano il pallino del gioco, andando in fuga e non girandosi più indietro; nonostante qualche distrazione di troppo nella propria metà campo (i 66 punti subiti questa sera costituiscono il massimo stagionale) il Bcc ha costruito ottime soluzioni di tiro (alla fine saranno ben 6 le giocatrici in doppia cifra) tenendo sempre le avversarie a debita distanza.

Solito quintetto per le castelnovesi (Bonasia, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac) mentre Colombo schiera Diotti, Baiardo, Nespoli, Cassani e Belosevic; è Baiardo a dar fuoco alle polveri con una tripla e sarà l’ex Albino, con Cassani, a tenere in scia le milanesi nei primi minuti, con il punteggio che resta in equilibrio (10-9 dopo 4′). Pian piano però l’Autosped prende il centro del ring grazie alle percussioni di Bonasia ed ai canestri nel pitturato di Premasunac e Gianolla; fa il suo debutto in stagione anche Rulli che bagna subito l’esordio con una tripla dall’angolo ed al 10′ le giraffe sono sul +6 (19-13).

Belosevic prova a scuotere Carugate ma deve ben presto lasciare il parquet perchè gravata di 3 falli; la squadra di Colombo cerca di restare attaccata alle ospiti affidandosi a capitan Diotti ma le triple di Smorto e Leonardi portano il vantaggio esterno oltre la doppia cifra con Premasunac e Gianolla a rendere ancora più pingue il margine tra le due compagini fino al 46-31 di metà gara. È ancora Belosevic, al rientro dopo la pausa, ad illudere le lombarde ma l’attacco castelnovese funziona a meraviglia ed in breve il distacco raggiunge e supera le 20 lunghezze (56-35 dopo 3′); Bcc che sfiora anche il +25 prima di accusare un passaggio a vuoto che permette a Carugate di risalire fino al -15 (45-60) ma l’Autosped non impiega molto a rimettersi nuovamente in carreggiata riportando il divario a dimensioni più ampie, fino al +21 (70-49) del 30′.

Match quasi in archivio per le giraffe ed il +26 (78-52) del 33′ mette in ghiaccio i due punti per le ragazze di Molino che nei restanti minuti si limitano ad amministrare l’ampio margine non permettendo mai alle padrone di casa di rimettersi in partita, nonostante una Baiardo indomita che prova, un’ultima volta, a ribellarsi allo status quo. Match che si trascina così, senza più sussulti ed emozioni, fino alla sirena del 40′ che sancisce la limpida vittoria castelnovese; la formazione di casa, pur non demeritando in fase offensiva, deve inchinarsi all’oggettiva superiorità che le giraffe hanno dimostrato durante quasi tutta la partita, eccezion fatta per le battute iniziali. Nonostante qualche blackout difensivo la prova dell’Autosped, nel complesso, è stata comunque positiva, soprattutto per quanto concerne il rendimento offensivo; oltre a tutto ciò l’altra buona notizia di serata è il rientro di Rulli che ha festeggiato il debutto stagionale andando subito in doppia cifra.

A sole due giornate dalla fine del girone di andata le giraffe, oltre ad aver raggiunto matematicamente le finali di Coppa Italia, si sono già comunque assicurate un posto tra le prime tre in classifica; ma l’altissimo ritmo che stanno tenendo anche le contendenti (Sanga Milano e Udine) costringono la squadra di Molino a tenere sempre le mani ben salde sul manubrio, senza mai concedersi distrazioni. Cosa che fino a questo momento le castelnovesi hanno saputo fare benissimo: Chapeau Giraffe!!!

Dimensione Bagno Carugate – Autosped Bc Castelnuovo Scrivia 67-88

Parziali (13-19, 31-46, 49-70)

Carugate: Belosevic* 15 (5/8, 0/1), Usuelli 2 (1/2, 0/1), Diotti* 11 (5/11, 0/1), Osmetti (0/1), Cassani* 16 (4/8, 2/3), Andreone 2, Nespoli* 3, Faroni (0/3, 0/1), Baiardo* 17 (1/3, 5/10), Marino. All. Colombo Tiri da 2: 16/37 – Tiri da 3: 7/17 – Tiri liberi 13/18 – Rimbalzi 30 (3+27 Cassani e Belosevic 5) – Assist 8 (Usuelli, Diotti e Baiardo 2) – Palle Recuperate 3 (Belosevic, Usuelli e Cassani 1) – Palle Perse 12 (Nespoli 3).

Autosped: Marangoni* 4 (2/5, 0/3), Bernetti, Premasunac* 13 (5/10), Rulli 13 (4/6, 1/1), Bonasia* 11 (3/4, 1/4), Leonardi* (0/2, 4/8), Baldelli 11(1/2, 2/4), Gianolla* 12 (5/9, 0/1), Ravelli ne, Smorto 6 (1/5, 1/6), Castagna 1, Gatti 4 (2/6). Al. Molino Ass. Lazzari Tiri da 2: 23/49 – Tiri da 3: 9/27 – Tiri liberi 14/18 – Rimbalzi 52 (20+32 Gianolla e Gatti 9) – Assist 20 (Premasunac 5) – Palle Recuperate 8 (Gianolla 2) – Palle Perse 12 (Leonardi 3).