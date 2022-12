Cascina Capello chiude il 2022 con una splendida vittoria

Cascina Capello festeggia Natale con una bella vittoria. Caretto e compagne arrivano alla gara con le giovani dell’El Gall dopo una settimana di duro lavoro. Ne esce così una partita stra dominata dalle chieresi, come recita il punteggio a fine gara: 25-11, 25-14, 25-14!

Un netto 3-0 che corona una bellissima annata. I punteggi danno modo a coach Piras di schierare quasi tutte le atlete iscritte a referto. Dopo questo sabato e in attesa del posticipo (InVolley Piemonte – Mts Santena), la classifica si accorcia e il secondo obiettivo stagionale, per le ragazze del Cascina Capello, potrebbe avvicinarsi ulteriormente.

Il commento di coach Piras: «Sono contento di chiudere l’anno con una bellissima vittoria, ora un po’ di riposo e dopo le feste di nuovo in palestra per lavorare e preparare bene il proseguo della stagione con l’arrivo della ex capolista Unionvolley».