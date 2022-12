La Reale Mutua Torino batte Milano e vola in Coppa Italia!

Vittoria sulla sirena per la Reale Mutua Basket Torino, che vince sul parquet dell’Urania Milano con il punteggio di 74-73 grazie ad una tripla segnata da Vencato a sette decimi dalla fine. Per i gialloblù quindi arriva il quarto posto e la qualificazione alla Coppa Italia. Quattro uomini in doppia cifra per coach Ciani, con Mayfield che è stato il miglior realizzatore, avendo segnato 18 punti.

Guariglia schiaccia il primo canestro della partita e con il 2/3 ai liberi di Jackson la Reale Mutua va sul 4-0. Jackson va sopra il ferro, Torino va in vantaggio 8-0 e la panchina milanese ferma la partita con il time-out. Dopo la sospensione l’Urania trova il primo canestro della sua partita grazie a Pullazi (8-2 dopo 3’ di gioco). Ancora Pullazi e Mayfield segnano da tre punti e la Reale Mutua resta sul +8 (15-7). Milano si riporta sul -4 (15-11), ma la tripla di Vencato restituisce ai gialloblù il +7 (18-11 a 3’ dalla prima pausa). I milanesi però si scuotono, e trovano il pareggio a quota 18. Il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 18-18.

Il secondo quarto si apre con un parziale di 4-0 per la Reale Mutua, che la porta in vantaggio sul 22-18, al quale però Milano risponde con un controparziale di 6-0 che le dà il primo vantaggio di serata sul 24-22 dopo 3’ di gioco. Segnano Pullazi da una parte e Schina dall’altra, con Milano che resta sul +1 (28-27). Amato e Ebeling confezionano un parziale di 5-0 (33-27) e coach Ciani ferma la partita con il time-out. Si sblocca Torino grazie a Schina, ma Milano resta sul +6 (35-29 a 1’ dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul 35-31 per l’Urania Milano.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riparte con con il canestro di Mayfield che riavvicina Torino sul -2 (35-33). Jackson segna due triple consecutive, intervallate da quella di Pullazi e la Reale Mutua torna avanti (39-38 dopo 2’ di gioco). Mayfield segna in penetrazione e Torino va sul +2, ma Pullazi pareggia subito la contesa (44-44). I tiri liberi di Guariglia danno ai ragazzi di coach Ciani il +5 (52-47 a 3’30” dall’ultima pausa). Potts segna da tre punti e l’Urania torna sul -1 (55-54). Piunti segna sul rimbalzo offensivo il canestro che vale il +3 Milano (58-55), ma capitan De Vico segna dall’altra parte la tripla del nuovo pareggio (58-58), che è anche il punteggio con cui si chiude il periodo.

L’ultimo quarto si apre con la tripla di Potts, che dà nuovamente un possesso pieno di vantaggio all’Urania (61-58). Poser segna da sotto e la Reale Mutua torna sul -3 (63-60 dopo 2’30”). Ancora Potts segna da tre e Milano va sul +8 (68-60) costringendo coach Ciani al time-out. I milanesi toccano la doppia cifra di vantaggio grazie ad Amato (71-61) e la panchina gialloblù decide di fermare nuovamente la partita per parlarci su. Guariglia segna sei punti consecutivi e Torino torna sul -4 (71-67 a 2’ dalla fine della partita). Si entra nell’ultimo minuto di partita con la Reale Mutua sul -2 (73-71). Vencato insacca la tripla a 7 decimi dalla fine, che vale vittoria e qualificazione in Coppa Italia!

Urania Milano - Reale Mutua Basket Torino 73-74

Parziali (18-18, 35-31, 58-58)

Urania Milano: Potts 17, Piunt 4i, Ebeling 6, Valsecchi 2, Hill 12, Amato 12, Montano 11, Ciccarelli NE, Marra NE, Pezzola NE, Pullazi 15, Cavallero NE. All.: Davide Villa.

Reale Mutua Torino: Mayfield 18, Fea NE, Vencato 8, Taflaj, Schina 4, Jackson JR. 15, Poser 11, Guariglia 15, De Vico 3, Dalle Ave NE, Pepe. All.: Franco Ciani.

Il commento di coach Franco Ciani: «È stato un finale imprevedibile nel quale abbiamo avuto il merito di non credere che la partita fosse persa. Invece abbiamo incrementato l’aspetto dell’energia e della lucidità per recuperare e giocarci la gara sugli ultimi possessi. Finiamo il girone di andata al quarto posto, entrando in Coppa Italia. Questo chiude la prima metà della regular season con un bilancio positivo».