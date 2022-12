Chieri ’76 passa a Perugia e blinda il quinto posto in classifica

Nel giorno della presenza numero 100 in biancoblù di Giulio Cesare Bregoli, Kaja Grobelna, Alessia Mazzaro e Francesca Bosio la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ritorna al successo imponendosi 0-3 al Pala Barton di Perugia. Una vittoria che alla luce dei risultati dagli altri campi dà alle chieresi con una giornata d’anticipo la certezza di chiudere il girone d’andata al quinto posto. La partita con la Bertoccini-Fortinfissi Perugia scivola via senza particolari problemi per Chieri, quasi sempre in vantaggio e quasi sempre in controllo grazie a una prestazione solida e attenta.

Il primo set si sviluppa in modo lineare, con Chieri subito avanti 0-3 (Weitzel) che da lì in poi mantiene sempre un’incollatura di vantaggio e allunga nel finale chiudendo 19-25 al primo set point con la neo entrata Storck.

Nella prima metà del secondo set c’è un po’ di tira e molla. Inizia meglio Perugia (6-4, ace di Lazic). Dopo il time-out di Bregoli le biancoblù salgono a 6-8. Le umbre tornano avanti 12-11 (Lazic). Qui c’è il break decisivo a favore di Chieri che su servizio di Mazzaro strappa a 12-18 (Grobelna) per poi imporsi 16-25 su ace di Bosio.

Terzo set subito indirizzato a favore delle chieresi (0-5). Dopo l’ingresso di Rozanski per Cazaute il distacco raggiunge gli 8 punti sul 3-11. Sul 7-14 uno sfortunato scontro sotto rete con Samedy costringe Dilfer a lasciare il campo. Alla ripresa del gioco dopo diversi minuti Chieri guadagna la prima palla match sul 15-24 (Villani). Perugia prolunga l’incontro fino al 18-24, quindi al quarto tentativo il muro di Grobelna conclude set e partita sul 18-25.

Miglior realizzatrice Grobelna (19 punti), premiata anche MVP, seguita da Villani (15).

«Siamo contente – il commento post gara di Francesca Villani – Dopo una settimana intensa come quella che è stata non era semplicissimo fare questa partita. In questo momento il gruppo è la cosa che più conta, giocando così tanto poter disporre di più soluzioni è un grande aiuto. Perugia è una buona squadra che non ha ancora espresso il suo potenziale, sono una squadra rognosa con grandi individualità che difende tanto. Brave noi nell’essere riuscire a imporre il nostro gioco. Ora pensiamo all’ultima partita del girone d’andata, poi ci riposeremo un po’».

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3

Parziali (19-25; 16-25; 18-25)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Dilfer, Samedy 8, Polder 11, Linda. Nwakalor 1, Gardini 10, Alexandra Lazic 5; Armini (L); Avenia, Provaroni 3. Galic 1, Bartolini 2. N. e. Guerra, Rumori (2L). All. Bertini; 2° Giovi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 3, Grobelna 19, Mazzaro 3, Weitzel 8, Villani 15, Cazaute 7; Spirito (L); Morello, Storck 2, Nervini, Rozanski 2. N. e. Butler, Fini, Kone (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Salvati di Roma e Zavater di Roma.

NOTE: presenti 380 spettatori. Durata set: 25′, 25′, 32′. Errori in battuta: 6-6. Ace: 2-4. Ricezione positiva: 55%-48%. Ricezione perfetta: 43%-26%. Positività in attacco: 35%-48%. Errori in attacco: 9-6. Muri vincenti: 5-7. MVP: Grobelna.