La FIBS Piemonte presenta il nuovo staff della Little League Softball

Il Comitato Regionale FIBS Piemonte lavora da tempo alacremente per la formazione dei nuovi staff tecnici delle Rappresentative giovanili di baseball e softball, proiettandosi così verso la stagione 2023. In quest’ottica il presidente Sabrina Olivero ha ufficializzato lo staff della Little League Softball, confermando alla sua guida la manager Lorena Cerami ed al suo fianco il coach Francesco Sansalone, mentre ha affidato l’incarico di nuovo team manager ad Alice Agrò, la quale subentra al posto del consigliere regionale Isabella Dalbesio, che lascia per impegni istituzionali.

Appresa la notizia la manager Lorena Cerami ha esternato tutta la sua soddisfazione ed ha dichiarato: «Innanzitutto ringrazio il presidente del C.R. FIBS Piemonte Sabrina Olivero per la fiducia accordatami ancora una volta. Il terzo posto ottenuto dalla nostra Little League Softball nel Torneo delle Regioni nel 2022, alle spalle delle Rappresentative dell’Emilia Romana e della Lombardia, dimostra la crescita del nostro movimento giovanile anche grazie all'ottimo lavoro delle società piemontesi, la cartina di tornasole è il numero crescente di nuove formazioni under 13».

Continua il tecnico del Porta Mortara Novara «Lo staff della Little League Softball vede anche la riconferma di Francesco Sansalone, un ottimo coach a riprova del buon lavoro svolto fino ad ora, con la sintonia necessaria per creare un gruppo squadra che funzioni».

Puntualizza «Tengo a salutare e ringraziare Isabella Dalbesio per la professionalità dimostrata, l'entusiasmo e la competenza messa a disposizione della squadra è stato encomiabile, ci lascia perché sarà impegnata in altri progetti che le impediscono di continuare – aggiunge - il nuovo Team Manager sarà Alice Agrò, coach della formazione U13 dell’Avigliana Bees, donna dalle grandi doti umane, tecniche nonché ottima giocatrice».

La manager piemontese chiude dicendo «Inizieremo al più presto i try out open, così da essere pronti ad avere un gruppo selezionato già ai primi di maggio. Sono certa che l'entusiasmante crescita che si sta avendo nel mondo del softball, porterà buoni risultati anche in previsione del #TDR2024, che si terrà proprio in Piemonte».

Coach Francesco Sansalone (Softball La Loggia) anch’egli confermato ha dichiarato «Sono molto felice di poter continuare la mia esperienza con la LLS, ringrazio il C.R. Piemonte. Sicuramente l’obiettivo a breve termine sarà quello di confermarci in Toscana il prossimo anno, mentre quello a lunga gittata è preparaci al meglio per il Torneo delle Regioni, che nel 2024 si disputerà proprio in Piemonte».