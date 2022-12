Biella Rugby: quarta vittoria in trasferta contro Cus Genova

Biella Rugby conclude il 2022 con una vittoria al Carlini-Bollesan di Genova. 26-47 il punteggio finale che da’ ragione a Panaro e compagni opposti a Cus Genova. Bonus mete per entrambe le compagini: sei mete per Biella, quattro per gli universitari.

Tanti apprezzabili spunti individuali, ma poche azioni corali e poche emozioni forti nel corso degli ottanta minuti. Troppo spazio concesso ai rivali di giornata. Dalla partenza a mille per Biella, ci si immaginava ben altro. Due mete al 4’ e 7’. La prima firmata da Foglio Bonda: a metà campo Genova perde il possesso, Braga recupera l’ovale e lo passa al giovane estremo che al termine di una cavalcata solitaria lo deposita al centro dei pali, la seconda ad opera di Panigoni che conclude un multifase nella maniera migliore. Susperregui trasforma tutto. Le premesse fanno intuire un match con Biella dominante, invece Genova segna pesante altrettante volte e rimane sotto di una sola trasformazione. Siamo al 16’. Genova chiude a lungo Biella in difesa, ma non riesce a concretizzare altro. Al 32’ meta di Haedo trasformata da Susperregui che al 38’ Susperregui segna la meta del bonus e fissa il parziale sul 12-28.

Meta di Besso all’inizio della ripresa, trasformata sa Susperregui, pareggia il conto Genova al 5’. Al 16’, touche nei ventidue biancorossi per Biella che parte con una maul avanzante, ma non riuscendo a segnare, allarga il gioco fino all’angolo opposto del campo dove riceve Foglio Bonda e segna la sua seconda meta di giornata. Susperregui non trasforma.

Attimi di nervosismo e Cus Genova rimedia una sospensione temporanea. Biella in superiorità numerica segna per l’ultima volta al 39’, Perez Cafe, e trasforma. A Genova l’ultima parola che trova la quarta meta allo scadere.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Sapevamo che quello di Genova non era un campo facile, ma siamo partiti bene segnando due mete. Poi ci siamo un po’ adagiati e abbiamo subito le offensive di Cus Genova. Fortunatamente ci siamo ripresi e siamo stati capaci di altre belle azioni per quanto riguarda l’attacco del quale sono abbastanza contento. Da rivedere e migliorare la difesa per non trovarci in difficoltà contro i prossimi avversari. Lo stesso Cus Genova ci ha colti impreparati troppo spesso. Anche oggi non è stata la nostra miglior partita, ma sono comunque contento del risultato e del punto di bonus. Palyer of the match a mio giudizio, Giacomo Foglio Bonda perché ha segnato due mete, ha bucato e placcato l’impossibile. Adesso ci godremo un paio di settimane di stop e di scarico prima di riprendere gli allenamenti per arrivare alla ripartenza ben preparati. A gennaio contiamo anche di recuperare qualche infortunato. Arriveremo carichi allo scontro con Cus Milano».

Genova “Stadio Carlini - Bollesan”

Domenica 18 dicembre 2022 ore 14.30

Campionato di Serie A - X Giornata

Cus Genova - Biella Rugby 26-47 (12-28)

Marcatori: p.t. 4’ m. Foglio Bonda tr. Susperregui (0-7); 7’ m. Panigoni tr. Susperregui (0-14); 16’ m. Migliorini n.t. (5-14); 30’ m. Imperiale tr. Mandivenga (12-14); 32’m. Haedo tr. Susperregui (12-21); 38’ m. Susperregui tr. Susperregui (12-28). s.t.: 2’ m. Besso tr. Susperregui (12-35); 5’ m. Schenone tr. Mandivenga (19-35); 16’ m. Foglio Bonda n.t. (19-40); 39’ m. Perez Cafe tr. Susperregui (19-47); 40’ m. Migliorini tr. Mandivenga (26-47).

Cus Genova: Corona; Vimercati, Gesa (Satta), Migliorini, Grassi (Ghiglione); Mandivenga, Granzella (Casellato); Schenone, Bertirotti (cap.) (Barioglio), Pendola; Grassotti, Ruiz (P. Imperiale); Barry, Lipera (Bianchi), Giuliano (Rifi) (Bosia). All. Bernardini

Biella Rugby: Foglio Bonda (61’ Cerchiaro); Martinetto, Ramaboea, Braga, Travaglini; Susperregui, Besso; Righi (66’ Givonetti), Mondin (51’ Perez Cafe), Haedo; L. Loretti, Panaro (cap.) (63’ Passuello); Chaabane (68’ Vaglio), Romeo (55’ Braglia), Panigoni (47’ Vecchia). Non entrato: Benettin. All. Benettin

Arb. Baldazza (Fc)

Cartellini: al 70’ giallo a Schenone (Cus Genova)

Punti conquistati in classifica: Cus Genova 1, Biella Rugby 5

Player of the Match: Giacomo Foglio Bonda (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 10: Amatori Alghero – Asd Milano 23-34; VII Rugby Torino – Pro Recco 60-0; Parabiago – Rugby Parma 28-26; Cus Genova - Biella Rugby 26-47; Cus Milano – I Centurioni 15-16.

Classifica: Rugby Parabiago punti 35; I Centurioni 33, Noceto Rugby 31; VII Rugby Torino 27; Cus Milano 25; Biella Rugby 24; Rugby Parma 22; Asd Rugby Milano 19; Amatori Alghero 16; Cus Genova 7; Pro Recco 5.