Derthona Basket: ancora in vendita il Christmas Pack

Pochi giorni a Natale, un momento di festa e di gioia, di scambio di regali. Di pensieri per le persone care. Ai propri tifosi, la Società ha proposto – già dalla scorsa settimana – il Christmas Pack, un pacchetto che comprende il miniabbonamento per le partite con la Nutribullet Treviso (lunedì 26 dicembre ore 17.00) e Virtus Segafredo Bologna (sabato 7 gennaio 2023 ore 20.00) e la tazza del Derthona Basket. Solo per chi deciderà di acquistare il pacchetto in Parterre Derthona o Bianconero c’è la possibilità di aggiungere, al costo di 30 euro, l’accesso alla Sala Hospitality in entrambe le gare.

Bertram Derthona ricorda che il biglietto per le due gare è unico, pertanto sarà necessario conservarlo dopo la gara con Treviso per potere accedere al PalaEnergica Paolo Ferraris nell’attesissima sfida alla Virtus Segafredo Bologna. Sono disponibili, fino a esaurimento, posti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato. Sul Christmas Pack non sono effettuate riduzioni rispetto ai prezzi interi:

Biglietti Parterre Derthona + hospitality + tazza € 154 Biglietti Parterre Derthona + tazza € 124 Biglietti Parterre Bianconero + hospitality + tazza € 134 Biglietti Parterre Bianconero + tazza € 104 Biglietti Parterre Laterale + tazza € 84 Biglietti Tribuna Derthona + tazza € 64 Biglietti Tribuna Bianconera + tazza € 56 Biglietti Curva Sud + tazza € 30 Biglietti Curva Nord + tazza € 24

La Società comunica inoltre che la biglietteria per la singola partita con la Nutribullet Treviso è già attiva presso la sede di Via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.30) e online sul sito di Vivaticket. Per i tifosi che decideranno di comprare il tagliando online, il Club propone una promozione sul costo delle tribune, vendute a 15 euro comprensivi dei diritti di prevendita. I biglietti per l’incontro in programma nel giorno di Santo Stefano saranno acquistabili anche nel giorno della gara presso il PalaEnergica Paolo Ferraris a partire dalle ore 15.30.

Il Christmas Pack sarà in vendita fino alla mattinata di sabato 24 dicembre presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari sopraindicati, e lunedì 26 dicembre al palazzetto di Casale Monferrato fino alla palla a due della partita con Treviso. I biglietti singoli per la sfida alla Virtus Segafredo Bologna saranno invece in vendita a partire da martedì 27 dicembre. Per ogni ulteriore informazione relativa al Christmas Pack è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Il Christmas Pack, il regalo perfetto per un Natale bianconero!