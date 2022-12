BEA Chieri chiude il 2022 con una vittoria al fotofinish

Sabato 17 dicembre la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo ospite di Usac Rivarolo per la 12esima giornata del campionato di C Gold, penultima del girone d’andata. Nell’ultima sfida del 2022, i Leopardi giocano una partita punto a punto, gestita quasi sempre in vantaggio di una manciata di lunghezze. Nel finale la gara si accede con una serie di sorpassi e controsorpassi, fino al canestro di D’Arrigo a meno di 30 secondi dalla sirena e la buona difesa sulle iniziative dei padroni di casa che regalano una nuova, importante, vittoria agli Arancioni.

LA GARA

Con la panchina condizionata dalle solite assenze, coach Conti schiera Giacomelli, Tulumello, Scalzo, D’Arrigo e Drame. Coach Filippa risponde con Boetto, Marando, Ferraresi, Sartore e Abrate. La gara inizia a ritmi bassi, con le squadre che si rispondono colpo su colpo e restano sempre a contatto. Drame sblocca il tabellone per i Leopardi, ma la zona di Rivarolo funziona nel rallentare i ritmi e chiudere bene l’area ai lunghi chieresi. I padroni di casa realizzano con Ferraresi e Sartore, per gli Arancioni Giacomelli serve Drame, che realizza i due punti: 18-10.

Ferraresi dalla lunga distanza firma un break 6-0 e regala il massimo vantaggio a Rivarolo in apertura di secondo quarto (+5). Coach Conti ferma tutto, D’Arrigo e Giacomelli rispondono a suo di triple e BEA torna in testa. Da questo punto sono quasi sempre i Leopardi a gestire la gara in vantaggio, anche se senza mai prendere il largo. Ci provano prima dell’intervallo quando Rivarolo perde intensità, ma il time-out di coach Porcelli risistema le carte per i suoi: 31-32 alla pausa lunga.

La ripresa mantiene intatto lo scenario, fino a quando BEA allunga sul +5 con un parziale di Scalzo (50-55). La partita si accede con il controsorpasso (58-57) di Ferraresi a 3 minuti dalla fine. D’Arrigo risponde subito dalla lunga distanza, poi Tulumello segna da sotto e dà respiro ai Leopardi. Nell’ultimo giro d’orologio Rivarolo si affida ancora a Sartore e torna in testa (63-62), ma è un ancora una volta decisivo D’Arrigo a rispondere per il +1 BEA. L’attacco disegnato da coach Porcelli non funziona grazie ad una buona difesa chierese, con BEA che può così festeggiare i due punti arrivati su un campo sempre ostico.

IL COMMENTO

«Rivarolo è stata brava a toglierci i nostri punti di riferimento in attacco – commenta coach Francesco Conti – È stata una partita difficile, anche questa volta però i ragazzi nel momento decisivo sono stati lucidi e hanno tirato fuori quelle risorse extra che ci sono servite per vincere la partita. Adesso abbiamo un po’ di tempo per rifiatare e potremo tornare a Gennaio con nuove energie».

DAL PROSSIMO TURNO

Dopo la pausa natalizia, la Planet Smart City BEA torna in campo Domenica 8 Gennaio al Pala Gialdo, dove ospiterà Valsesia Basket per l’ultima giornata del girone d’andata. Palla a due alle 18.30.

USAC RIVAROLO – PLANET SMART CITY BEA 63-64

Parziali: 18-16, 31-32, 46-47

USAC: Costa, Ronci, Castello 10, Tampellini, Chiartano, Abrate 6, Marando, Boetto 7, Ferrera, Ferraresi 23, Battaglia, Sartore 17. Filippa.

BEA Chieri: De Mita, Giacomelli 9, Orsi, Bianco, Scalzo 9, Tulumello 15, Stiffi, Gile, Quagliotto, D’Arrigo 17, Drame 14. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.