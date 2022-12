Club76: i risultati del fine settimana

Settimana intensa per il Club76, prima della pausa natalizia, a cominciare dalle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli che, in serie A1 domenica sera hanno espugnato 0-3 il PalaBarton di Perugia contro Wealth Planet Perugia Volley, blindando il quinto posto in classifica di Campionato.

Nel Campionato la Serie B2 contro Issa Novara ha perso in trasferta 3-0. Le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno iniziato il match con un ottimo primo set. Nel finale una scelta arbitrale ha penalizzato la squadra. Il secondo set è partito punto a punto, ma la squadra si è disunita, facendo fatica a tenere il ritmo degli avversari esperti. Idem il terzo set. Ora è tempo di guardare ai prossimi appuntamenti, partendo dalla bella prestazione di questo primo set.

Per quanto riguarda invece la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti hanno vinto contro Nichelino 3-0, in un match di fatto a senso unico. Un piccolo calo di attenzione al terzo set non ha distolto gli occhi della squadra dall'obiettivo finale. Domenica in Under 16 le ragazze hanno vinto contro 2 A 3-0. Un grande in bocca al lupo da parte del team alle giocatrici Trombin, Lavagnino, Giannelli, Armando e Moretti, che andranno agli stage nazionali.

Per quanto riguarda la Serie D, il Club76 PlayAsti ha perso contro VE.LA Volley Labor 1-3. Nonostante la vittoria del secondo set e un terzo set giocato punto a punto, le ragazze di coach Balzo non sono riuscite a portare a casa la partita. Vince invece in trasferta per 0-3 GS Pino Volley, contro Volley Samone. Nonostante un inizio 'in sordina', la squadra conquista la partita, tornando a casa con tre punti, utilissimi per morale e classifica.