Fulgor Basket: la tripla di De Zardo gela i rossoverdi

Il bello e il brutto della pallacanestro lo fanno vivere Solbat Piombino e Paffoni Omegna nel match domenicale del Pala Tenda, dove i padroni di casa, grazie alla tripla all’ultimo secondo di De Zardo, vincono 75-72 contro una Paffoni encomiabile, che nonostante le difficoltà delle ultime settimane e l’assenza prolungata del miglior lungo del campionato, capitan Balanzoni, ha saputo fare partita alla pari, recuperando il passivo maturato nel primo quarto, contro una squadra in buona forma che in casa ha perso appena due partite contro le big Legnano e Vigevano.

Dopo un vantaggio iniziale firmato Markovic e un match fino a quel momento punto a punto, la Paffoni subisce la verve dei padroni di casa, con la tripla di Bianchi a consegnare il +4 nelle mani del Golfo. Il disavanzo cresce sia al 19 a 9, un positivo Marini interrompe il break, ma tre punti di Tiberti fissano il punteggio sul 22 a 11 di fine primo quarto. Nella seconda frazione Markovic è scatenato e con cinque punti consecutivi la Fulgor torna a due possessi di distanza. L’attitudine difensiva degli uomini di Quilici è un’altra rispetto all’avvio, Marini è in fiducia e, prima trova una tripla fondamentale che vale il -3, sul 26 a 23, poi dopo l’uno su due dalla lunetta, seguito dal canestro di Antelli, la Paffoni agguanta la Solbat. Tutto da rifare per i padroni di casa, che nel momento di maggior difficoltà sfoderano un mortifero 10-0 di break, da cui la Fulgor esce con la tripla di un ritrovato Torgano e il canestro di Antelli: alla pausa lunga è 36 a 31 per Piombino.

Nella ripresa la Fulgor ci crede: i rossoverdi recuperano punto su punto andando ad impattare con Picarelli e sorpassare con il solito Minoli. A 10’ dalla fine i ragazzi di Quilici hanno di nuovo il naso avanti sul 53 a 54. Nell’ultima frazione succede di tutto, Piombino arriva sino al +4 a 40’’ dalla fine, ma Markovic è lucido e freddo dalla lunetta, accorciando le distanze. Azaro viene mandato in lunetta per via del bonus, fa 1 su 2 e dopo il timeout di coach Quilici, la Fulgor ha il possesso per provare a pareggiarla sotto di 3 lunghezze. Uscita verticale di Torgano, tripla dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, canestro! 72 a 72 e contro timeout per Piombino. La palla va in post ad Azaro che libera sul perimetro De Zardo: il tiro parte pochi centesimi prima del suono della sirena finale e la palla entra nel canestro per la gioia dei gialloblu di casa. Sconfitta amara, sul 75 a 72, dopo aver giocato un’altra grande partita di carattere a dispetto dell’assenza del totem Balanzoni.

«È evidente che ci manca qualcosa per poter battere queste squadre e si vede in certi momenti della partita - commenta coach Quilici. - Mi riferisco a stabilità, solidità e disciplina, ma anche un po’ di qualità. Se guardiamo allo sforzo profuso, dobbiamo dire che c’è stato e ed è stato significativo. Però se nei momenti topici della gara prima lasci che loro ti scappino via poi, nella parte finale della partita, non concretizzi nelle due metà campo alcuni possessi che è chiaro che siano fondamentali, alla fine la paghi, specie in trasferta contro una squadra che ha dimostrato una solidità importante. Per battere questo tipo di avversari noi dobbiamo andare oltre allo sforzo trovando un livello di disciplina di stabilità e anche di qualità che ti permetta di fare le giocate giuste nel momento corretto, cosa che non siamo riusciti a fare. Piombino ha vinto con merito, ma sarebbe ingeneroso parlare di mancanza di voglia o determinazione: queste non sono mancate mai e sono convinto che non mancheranno mai con questa squadra. Quando però la partita prende un certo tipo di taglio, in quel momento devi essere in grado di fare cose che la spingano dalla tua parte e invece, durante la partita e in particolare nella parte finale della gara non siamo riusciti a fare quel passo e abbiamo regalato un paio di canestri che hanno permesso a Piombino di non cadere nonostante stessero vacillando. Adesso ci la pausa che sarà importante per recuperare gli infortunati, ma soprattutto che ci per.metterà di lavorare sulle nostre lacune prima della doppietta terribile di Livorno e Vigevano».

«Abbiamo contenuto bene il loro attacco che è il migliore del girone - commenta il DS Filippo Fanchini. - Abbiamo recuperato in extremis Torgano, che ci ha dato una grande mano con una super tripla per pareggiare. Complimenti a Piombino per la vittoria, ma noi con le ultime partite abbiamo dimostrato di poter stare a questo livello. L'augurio è che con la pausa natalizia si possano recuperare acciaccati e infortunati, soprattutto Balanzoni, per poter lavorare al meglio e toglierci qualche soddisfazione in più. Arriverà la Libertas e sarà subito una sfida dura, ma ci faremo trovare pronti. Colgo l'occasione per fare a tutti i tifosi i migliori auguri di buone feste».