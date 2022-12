Novipiù Monferrato Basket: il recap del settore giovanile

Siamo alle ultime tornate di questa prima parte di stagione del Settore Giovanile. Weekend in formato ridotto per le nostre formazioni in campo solamente con quattro squadre. Continua la sua marcia positiva la Serie D della CB Team che batte Paruzzaro con il punteggio di 82-68. Esce sconfitta invece l’Under 17 Eccellenza. A Genova con il My Basket non si passa nonostante i 36 punti di Ravioli.

Bene invece l’Under 17 Gold: 53-100 con Cameri. Prestazione superlativa di Leuzzi, 50 punti, ma è tutto il gruppo allenato da coach Gabriele Longo a fare una bella prestazione. Sospesa invece per impraticabilità del campo l’Under 15 Eccellenza. Con Biella Next cede una parte del parquet biellese: la gara non è quindi terminata regolarmente e andrà nuovamente calendarizzata.

Under 17 Eccellenza

My Basket Genova-Monferrato Basket 81-67

Monferrato Basket: Ravioli 36, Bertaina 12, Miglietta 9, Baj 9, Luparia 8, Bianco 6, Girino 4, Flueras 4, Mistroni 4, Vurchio 4, Gatti 2, Maggiore 2. Allenatore: Santi Farina.

Serie D

Cb Team-Paruzzaro 82-68

Cb Team: Grossholz 2, Ellis, Casanova 13, Giovanelli 2, Bertola 4, Scappini 3, Bialkowski 16, Poletti 5, Mele 11, Rossi 17, Speroni 10, Botto 10. Allenatore: Fabio Costamagna.

Under 17 Gold

Cameri – Valenza Monferrato Basket 53-100

Valenza Monferrato Basket: Grignolio 9, Palena 9, Rasera 2, Leuzzi 50, Amelotti, Balzano, Gervasi 3, Gonella 15, Bagnato 12, Spagliardi. Allenatore: Gabriele Longo.

Under 15 Eccellenza

Biella Next-Monferrato Basket sospesa per impraticabilità del campo