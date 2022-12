BEA Chieri: la serie D cade nel finale contro Alba

Sconfitta all’ultimo respiro per il CheTariffa.it Leopardi Future Lab, che si arrende tra le mura amiche del PalaGialdo all’Olimpo Basket Alba. Inizio in equilibrio, con gli ospiti che cercano di scavare un piccolo solco sul finale della decina grazie a qualche canestro in contropiede. Nel secondo periodo arriva la reazione dei Leopardi, che accorciano fino al -2 guidati da un ottimo Borgiattino. Dopo il timeout di coach Violardo Alba rientra in campo con un atteggiamento diverso, riuscendo a chiudere il primo tempo in vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi sono i chieresi a prendere in mano la gara, con Bergese a segno da 3 punti e con Quagliotto in penetrazione, ma sul finale Alba trova il parziale decisivo con qualche canestro nel pitturato di Iudicello, che decide la partita.

«Continua il percorso di crescita visto nelle ultime partite, non è arrivato il risultato positivo, ma siamo rimasti sul pezzo per tutta la gara – commenta coach Marco Dabbene – Se continuiamo a lavorare in questo modo ci toglieremo delle soddisfazioni nel 2023».

BEA CHIERI SSDRL – OLIMPO BASKET ALBA 66-75

Parziali: 12-19, 30-37, 50-46

BEA CHIERI: Borgiattino 18, Lafiosca, Bianco 2, Quagliotto 13, Ratto L. 12, De Mita (C) 4, Ferrone Ric. 6, Bertoglio, Virde 2, Campagnoli, Bergese L. 9. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Acc. Ratto G., Add. arbitri Bergese S.

ALBA: Uko 19, Iudicello 13, Toppino 9, Perrone 9, Cramaroc 9, Spellecchia 6, De Giorgi 4, Nardin 4, Revello 2, Soragna (C), Mitev, Maggiorotto. All. Violardo.