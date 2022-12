Gators: il recap della settimana

SERIE D VM SERVICE GATORS - ORBASSANO 69-77

Parziali: 35-6, 62-22, 85-25 VM SERVICE Gators: Marengo 30, Valinotti n.e., Cerutti 15, Barra 2, Ferrero, Nicola S. 6, Nicola A. 4, Ghigo 4, Varallo A., Pistone 3, Perrone, Fantini 5. All.: Fabbri. ORBASSANO: Cristiano 5, Sartori n.e., Petroni, Balestrieri 19, Tarulli, Liso, Mazzetto 5, Dabbene P. 15, Riello 22, Buoso 7, Dabbene M., Calcagni 4. All.: Ramazzina.

Secondo stop consecutivo per i Gators, che non riescono riscattarsi e si vedono costretti a cedere il passo ad Orbassano: per la squadra guidata da coach Marco Fabbri, infatti, si tratta della seconda sconfitta dopo quella di domenica scorsa contro i cugini dell’Amatori Savigliano. Nel primo quarto è buona la partenza dei biancoverdi, che però con il passare del tempo vedono gli ospiti prima rimontare e poi allungare. Alcune imprecisioni al tiro e sotto canestro hanno impedito agli alligatori di rifarsi sotto, mentre gli ospiti in più occasioni hanno recuperato palla e concretizzato diversi contropiedi. All’intervallo lungo il tabellone segnava il punteggio di 25-34 a favore dei torinesi. Nel terzo quarto, ancora diversi errori in fase di impostazione, ma, nonostante ciò, il distacco è rimasto invariato grazie ad alcuni buoni canestri di Marengo e Stefano Nicola. I Gators provano ad impostare un mini-recupero trascinati da un ispirato Cerutti, ma il tentativo viene vanificato dalla grande precisione dalla distanza dei tiratori di Orbassano che mantengono un vantaggio che oscilla costantemente tra i 10 e i 7 punti. Nell’ultimo quarto una tripla di Andrea Nicola ridà speranza di rimonta e infiamma il pubblico saviglianese, ma gli ospiti ristabiliscono subito il distacco: ad un giro di orologio dal termine, una bomba di Fantini prova nuovamente a dare la scossa per la rimonta ma Orbassano non concede più nulla chiudendo il match con il risultato finale di 66-77.

Alligatori ora pronti alla lunga pausa natalizia con ben tre settimane di riposo. Il ritorno in campo è fissato per l’8 gennaio 2023 nel match casalingo contro la Beinaschese, squadra che attualmente si trova nelle zone alte della classifica. Prossimo incontro: domenica 08/01/2023 ore 18.30, VM SERVICE Gators - Beinasco (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). PROMOZIONE FEMMINILE TORTONA - ABC SERIVIZI LADY GATORS 59-49

Partita difficile quella disputata a Tortona per le ragazze della Promozione femminile Gators. In una palestra gelida sono solo sette le giocatrici a disposizione dei coach Colonna e Botta e il numero limitato di cambi disponibili sarà uno dei fattori determinanti del risultato sfavorevole. Nonostante un inizio discreto che permette alle Lady di non far scappare le avversarie nel punteggio, alla lunga la stanchezza e gli errori diventano determinanti. Il primo quarto infatti si chiude 10-8 per le padrone di casa ma, nel quarto successivo il divario aumenta e i punti Raso e Verlengo e i rimbalzi guadagnati di Nicola e Vergnano riescono solo a contenere la fuga delle avversarie. Nel secondo tempo la stanchezza è tanta e ad ogni canestro faticosamente conquistato dalle Lady ne seguono due delle avversarie. Il risultato finale è 59-49 ma la Lady Gators possono uscire a testa alta dal campo perchè hanno ben combattuto fino all'ultimo secondo di gioco. Il girone di andata si è chiuso con questa partita e le Lady Gators sono al terzo posto in classifica, con 3 partite vinte e 2 perse. Prossimo incontro: lunedì 16/01/2023 ore 21.00, Cuneo – ABC SERVIZI Lady Gators (Palasport Sportarea - Via Mereu, 28 - Borgo S. Giuseppe CUNEO (CN)). U19 FEMMINILE ABC SERVIZI LADY GATORS – VENARIA 41-53

Parziali: 16-11, 12-16, 6-11, 7-15 ABC SERVIZI Lady Gators: Marchisio Gr. 12, Porporato 9, Frattini 6, Perlo 6, Mellano 4, De Donatis 2, Mondino 2, Artuso, Gjondrekaj D., Gjondrekaj F. All.: Botta-Fabbri-Colonna. Venaria: Ferriani 25, Schiavi 10, Di Carlo 5, Grasso 5, Paniati 4, Arfò 2, Novara 2, Antonaccio, Ilonwa, Mondo. All.: Mitton-Lombardo.

Nella sesta giornata di andata le giovani Lady, ancora a secco di vittorie e orfane di Verlengo, affrontano Venaria, squadra che si trova a centro classifica con due vinte e due perse. L’inizio di partita è molto convincente, le Lady sono brave a lottare in difesa e a recuperare palloni importanti per poi correre in contropiede, trovando canestri importanti da diverse giocatrici. Venaria fatica in attacco ed è tenuta a galla dall’implacabile Ferriani che colpisce per ben tre volte dalla linea dei 6,75. Il periodo finisce con le Lady avanti 16-11. Nel secondo quarto, le ospiti prendono maggior fiducia e poco alla volta recuperano il divario: coach Botta prova a mischiare le carte in tavola e schiera la difesa a zona alternata a quella a uomo, contenendo però solo in parte le avversarie perché la squadra soffre a rimbalzo difensivo e concede troppi secondi e terzi tiri alle ospiti. Non si riesce più a correre come prima, a fare contropiede e le percentuali al tiro scendono: il quarto scorre via veloce e termina con le padrone di casa avanti di una sola lunghezza 28-27.

Dopo l’intervallo lungo, le ragazze rientrano in campo poco convinte e subiscono ancora di più il gioco di Venaria, brava a girare bene la palla facendo ballare in difesa le padrone di casa. La cosa che balza di più agli occhi è il timore crescente che si vede nelle espressioni delle giovani Lady, che faticano a trovare la via del canestro per scarsa convinzione e intensità. Si segna comunque poco da entrambe le parti del campo, il gioco non è dei migliori e in questa situazione le ospiti capitalizzano di più le occasioni che si presentano e compiono il sorpasso chiudendo a fine periodo 34-38. Nell’ultimo quarto le padrone di casa tentano il tutto per tutto e provano a recuperare il divario guidate da Marchisio Gr.: il tentativo inizialmente sembra portare i suoi frutti, ma qualche palla persa di troppo, i tanti canestri sbagliati e l’implacabilità delle avversarie (Ferriani dal tiro libero e Schiavi dalla lunga distanza) rendono vano il recupero e conducono Venaria alla vittoria finale col punteggio di 41-53. «Peccato, si poteva assolutamente arrivare a questa famigerata prima vittoria, ma purtroppo dopo un buon inizio la partita è scivolata via dalle mani, evidenziando ancora una volta la fragilità mentale della squadra, che dovrà assolutamente migliorare questo aspetto per fare in modo che le buone cose fatte vedere in alcuni momenti delle partite disputate fin qui lo siano per tutti i quaranta minuti» commentano i coach a fine partita. Prossimo incontro: martedì 20/12/2022 ore 21.15, ABC SERVIZI Lady Gators – Polisportiva Reba (Palazzetto dello Sport – Regione S. Giorgio – CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD CUNEO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 72-57 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 26, Marcellino 0, Ghigo 5, Valinotti 3, Perrone 1, Ferrero 2, Pistone 1, Brigna 0, Nicola 19, Pepe 0. All.: Fabbri-Colonna. Cuneo: Bossolasco 0, Rosso A. 8, Iasia 16, Manfredi 18, Massa 7, Tamagno 3, Comotti 0, Rosso F. 2, Brero 0, Salassini 3, Zuppanelli 3, Russo 0. All.: Maccario-Lelli.

Al di là del risultato è una bella prestazione quella dei ragazzi di coach Fabbri che, mercoledì, sono stati ospiti in casa Granda College Cuneo. Una prestazione veramente esemplare con un Barra scatenato che mette a segno 26 punti dei 57 totali. I Gators scendono in campo con il quintetto base classico: due lunghi, Valinotti e Ghigo a dare peso sotto canestro, e tre esterni Nicola, Pistone e Perrone. Il primo break è 7-0 per i padroni di casa, ma gli alligatori non si fanno intimorire e rispondono con i 4 punti iniziali di Nicola e, da sotto, Valinotti si fa sentire con un canestro seguito da un fallo subito. Il tiro libero conseguente porta in linea di galleggiamento i Gators (7-6). Qualche errore di troppo degli ospiti nel primo quarto, permette a Cuneo di chiudere il primo tempo 19-10. Nel secondo quarto entra Barra al posto di Perrone, non al massimo della forma. Barra dà subito il suo contributo e i suoi 7 punti e la successiva bomba da 3 di Nicola, portano il punteggio in parità.L'aggressività difensiva dei biancoverdi e la buona circolazione di palla in attacco, mettono in luce l'ottimo lavoro che, da settembre a oggi, Fabbri, Colonna e i ragazzi hanno iniziato, sapendo che tanto era da fare e tantissimo resta ancora da fare per colmare il gap con le avversarie del torneo. Gli alligatori vanno all'intervallo sotto di soli 6 punti. Al rientro dagli spogliatoi la partita non cambia: l'intensità della gara è sempre molto alta a Barra continua a non sbagliare nulla. Tenendo a bada le sfuriate degli avversari, i Gators vincono il terzo periodo 19-14. Rimangono poi a contatto fino al 50 pari. La lucidità a questo punto però viene meno: alcune scelte forzate dei ragazzi di Fabbri danno modo a Cuneo di scappare sul +10 e di chiudere la partita 72-57. «Per me è comunque un ottimo risultato. Abbiamo giocato contro un ottima squadra che, nell'amichevole di inizio anno, ci aveva dato circa 40 punti di distacco. Oggi, dopo 4 mesi, siamo a 15 punti di distacco, con ancora enormi margini di miglioramento» è il commento soddisfatto di coach Fabbri alla fine della partita. Prossimo incontro: mercoledì 21/12/2022 ore 21.00, Tam Tam – CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators (Palestra Comunale - Via Balla, 13 - TORINO (TO)). U17 GOLD FOSSANO - TOC TOC GATORS 36-42

Parziali: 10-9, 15-15, 2-8, 9-10 TOC TOC Gators: Crosetto 10, Varallo 11, Mori, Avalle 4, Pepe 7, Chiarlo, Pistone, Crosetto F, Marcellino 10. All.: Sabatino. Ass.: Colonna. Fossano: Costanti, Parola 16, Iacovello 6, Viara 2, Arese, Martino 1, Grosso 12, Panella, Zanelli, Iamis. All.: Dematteis. Ass.: Morra.

Prima partita del girone di ritorno e prima vittoria per i ragazzi dell'U17 Gators. La partita si gioca in trasferta a Fossano e, per l'occasione, a guidare dalla panchina i giovani alligatori c'è coach Sabatino, coadiuvato da coach Colonna. La partita è condita da tanti errori da entrambe le parti ma gli alligatori nel secondo tempo sanno fare la differenza e segnano di più. Il match inizia con il freno a mano tirato per gli ospiti che subiscono un parziale negativo, anche se di poco. A contenere il divario in questo frangente ci pensano Varallo e Marcellino recuperando tanti rimbalzi difensivi.

Nel secondo quarto debuttano Chiarlo e Crosetto F. che, nonostante la più giovane età rispetto a compagni e avversari, difendono bene e riescono a mettere in luce le loro buone qualità sul parquet. Il periodo vede un sostanziale equilibrio tra le compagini in campo, come si evince dal parziale di 15-15. È dopo la pausa lunga che gli alligatori costruiscono, punto dopo punto, la vittoria. Mori, Crosetto e Pepe gestiscono bene la palla e difendono sui play avversari. Il terzo periodo si chiude con un incoraggiante 2-8 a cui si arriva anche grazie a una tripla di Marcellino e alla buona prestazione di Varallo, Pistone e Avalle in difesa. L'ultimo periodo è nuovamente molto equilibrato ma i Gators riescono a mantenere il vantaggio e a portare a casa la vittoria. Prossimo incontro: martedì 10/01/2023 ore 18.00, TOC TOC Gators – Saluzzo (Palazzetto dello Sport – Regione S. Giorgio – CAVALLERMAGGIORE (CN)). U17 GOLD GGS BASKETBALL PROJECT - CUNEO 2007 58-55

Parziali: 17-7, 6-18, 17-17, 18-13 GGS Basketball Project: Picollo 5, Ruffinatto 2, Inaudi, Di Meo 10, Ficetti 8, Bertaina 12, Vergnaghi 14, Barra 2, Condur, Bernardi, Mattio 5, Perlo. All.: Nicola. Ass.: Di Meo. Cuneo 2006: Grosso 6, Borgogno 4, Messi 2, Solaro 9, Anris, Conti, Luciano, Rosso 18, Lukuikila, Russo 12, Svoljsak 4. All.: Maccario. Ass.: Giordano.

Sabato 17 dicembre nuovo derby U17 Gold: in campo la formazione GGS e i ragazzi cuneesi di Granda College annata 2007. Come all’andata la partita si risolve solo nel finale a favore del GGS e con pochi punti di scarto. E come la volta precedente il flusso della partita è simile: buona partenza dei ragazzi di Nicola e Di Meo che prendono anche 11 punti di vantaggio nel primo quarto grazie a Vergnaghi e Bertaina sugli scudi in attacco e Picollo e Mattio (ottima partita la sua) pronti a mordere le caviglie degli avversari. Nel secondo quarto il blackout offensivo: i lunghi GGS “spaventati” dalle lunghe leve del pivot avversario Rosso, autore di una gara pregevole su entrambi i lati del campo, e incapaci di contenere le scorribande di Russo. Così si va al riposo lungo sul -2 con una partita da vincere sudando le classiche sette camicie. Il terzo quarto è il più equilibrato: Ficetti riesce a farsi sentire un minimo sotto canestro, Ruffinatto fa un paio di belle cose (bella palla rubata e contropiede in solitaria), ma è in difesa che non si riesce ad arginare i giocatori avversari, che si affidano sempre frequentemente al loro totem. Nell’ultimo quarto Di Meo spara subito una bomba e segna in contropiede e, in duo con Ficetti, segna i primi 11 punti. Il punteggio è sempre in bilico: gli ultimi 9 punti GGS vengono segnati tutti dalla linea della carità. Tiri liberi segnati con buona percentuale stasera, a conferma del fatto che in una partita punto a punto sono decisivi. Vergnaghi, Barra, Bertaina e per ultimo Di Meo tengono a distanza minima i cuneesi che, alla fine, si devono arrendere ma a testa altissima in questa prima partita del girone di ritorno. Prossimo incontro: sabato 14/01/2023 ore 17.30, Savigliano - GGS BASKETBALL PROJECT (Palaferrua - C.so Roma - SAVIGLIANO (CN)). ALLIEVI CSI GATORS - CARRU' 112-30 Gators: Culasso 26, Varallo 8, Beretta 10, Avalle 4, Zecca 35, Scardina 7, Pistone 14, Marcellino 8. All.: Colonna. Ass.: Scibetta. Carrù: Bagiacchi 8, Mozzone, Alessandrio 2, Rosso, Barroero, Barberis 2, Racca 11, Garola, Sarotto 7, Fredella. All.: Casetta.

Partita segnata da tanti punti per i Gators: bucano la retina tutti i giocatori chiamati in campo! Il match si gioca in casa e gli avversari sono i giovanissimi di Carrù, quasi tutti sotto annata. Gli alligatori partono subito bene e nel primo quarto si distinguono Avalle per i passaggi precisi e gli assist e Marcellino e Culasso per il numero di punti messi a segno. Nel secondo e terzo quarto ad andare più e più volte a canestro è Zecca, spesso su assist del compagno Baretta. Scardina e Pistone si distinguono per l'ottima prestazione in area difensiva e Varallo, Baretta e Avalle per il numero e la qualità degli assist. Questa partita ha visto l'esordio di Scibetta in panchina come assistente di coach Colonna che, nell'ultimo quarto, gli lascia la completa gestione della squadra. U15 ECCELLENZA GGS BASKETBALL PROJECT – CROCETTA TORINO 101-34

Parziali: 35-6, 62-22, 85-25 GGS Basketball Project: Barra 18, Bertaina 10, Condur 2, Di Meo 4, Ficetti 24, Giordano 2, Inaudi, Mattio 5, Perlo 5, Picollo 11, Ruffinatto 3, Vergnaghi 17. All.: Di Meo - Nicola.

Ottima gara che si conclude con una nuova vittoria, quella giocata dai ragazzi dei coach Di Meo e Nicola contro Crocetta Torino. GGS inizia benissimo la gara con il quintetto iniziale composto da Barra, Vergnaghi, Perlo, Bertaina e Picollo che impone, fin dai primi istanti della gara, un ritmo difensivo forsennato. I torinesi non riescono ad adeguarsi all’intensità dei ragazzi della provincia di Cuneo: perdono molti palloni, consentono a GGS di correre in contropiede e di segnare ben 35 punti solo nel secondo quarto. Barra, Vergnaghi e Ficetti fanno sentire la loro fisicità sotto le plance e i piccoli riescono sempre a prendere vantaggio e garantire ai compagni tiri aperti. Tutti e dodici gli atleti GGS si alternano sul parquet con ampio minutaggio, apportando costantemente il proprio contributo e portando attivamente il proprio apporto alla meritata vittoria finale. Prossimo incontro: domenica 15/01/2023 ore 17.30, CUS Torino - GGS BASKETBALL PROJECT (Palazzetto CUS - Via Panetti, 30 - TORINO (TO)). U15 GOLD COLLEGNO – ABC SERVIZI GATORS 59-60

Parziali: 14-19, 28-42, 45-48 ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 1, Vallero 2, Iacuzzi 5, Crosetto 15, Paonne 12, Bosio 2, Chiarlo 13, Botta 8, Mellano 2. All.: Racca, Ass.: Marengo. Collegno: Nuzzo 16, Manzi, Morra 6, Marengo, Rostagno 7, Guzzon 3, Tempo 8, Galvagno, Guardabascio 9, Bertonasco, Cardone 10, Sacco. All.: Bianco

Arriva la seconda e tanto agognata vittoria per i ragazzi dell’under 15 che espugnano Collegno, fanalino di coda del campionato. I primi due quarti dei Gators sono da antologia: un gioco offensivo corale ed efficace che coinvolge tutto il quintetto in campo e che trova la via del canestro a più riprese in modi sempre differenti. La palla circola in continuazione, gli assist per i post sono costanti così come i ribaltamenti e i tiri dalla distanza che, spesso e volentieri, vanno a bersaglio. Le ripartenze sono efficaci e fulminee e il divario tra le due squadre diventa ben presto importante e si va all’intervallo lungo con 14 lunghezze di vantaggio pienamente meritate. Nonostante le numerose assenze dovute ad acciacchi vari, tutti i ragazzi presenti sono stati grandi protagonisti di questi due periodi guidati in cabina di regia da un Crosetto finalmente ‘play’ vero e da un Chiarlo in grande spolvero che sta riuscendo a dare continuità negli allenamenti settimanali che trasforma poi in un altissimo rendimento durante le partite del campionato. I bianco-verdi sono molto concentrati ed attenti a non cullarsi sugli allori ed iniziano il terzo periodo con il piede giusto allungando ulteriormente fino al +18. Qui però qualcosa si blocca nel gioco dei ragazzi di Racca e Marengo: le azioni offensive diventano poco incisive e velleitarie mentre le amnesie difensive non si contano più. Come se non bastasse i locali indovinano un paio di ‘jolly’ dalla lunga distanza e in una manciata di minuti si riportano a ridosso dei Gators chiudendo il terzo periodo a sole 3 lunghezze di distanza. L’ultimo periodo è al cardiopalma con continui sorpassi e contro sorpassi tra le due compagini: i Gators sono bravi a stringere i denti e, grazie soprattutto alle giocate di Paonne (autore di un gioco da 4 punti superlativo) e all’ultimo canestro di Vallero praticamente sulla sirena, riescono a portare a casa un match strameritato ma che si stava complicando non poco. «Siamo stati splendidi per due periodi e mezzo e poi, complici la stanchezza e la panchina cortissima, abbiamo subito il ritorno degli avversari e rischiato non chiudere favorevolmente questa trasferta. Abbiamo concesso tanto, troppo, in difesa con scarsa attenzione ed incisività sugli aiuti difensivi e assenza preoccupante sui rimbalzi. I ragazzi però sono stati bravi a reagire al ritorno dei locali e a portare a casa una vittoria fondamentale. Ora un mesetto di pausa dalle partite che ci permetterà di allenarci con serietà e serenità su questi aspetti per farci trovare pronti alla ripresa delle ostilità nel nuovo anno». Prossimo incontro: venerdì 13/01/2023 ore 18.00, ABC SERVIZI Gators – Auxilium (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 SAVIGLIANO). U14 SILVER CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - FARIGLIANO 58-60 DTS

Parziali: 12-8, 13-14, 14-16, 15-16, 4-6 DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio N.E., Mosso 7, Trentanelli 7, Botta C. 9, Barbero, Fresia 9, Iacuzzi 8, Bossati 2, Ruffino, Cirianni 3, Abello 13. All.: Marengo. Vice All.: Racca. Farigliano: Manfredi, Zavattero 18, Alberione 15, Porro 3, Massano 11, Racca 2, Fresia, Viara, Biancotto 11. All.: Sappa.

La partita di domenica 18/12 vede confrontarsi, tra le mura amiche del Pala Gators, le due compagini che occupano rispettivamente il primo ed il secondo posto del girone, ovvero Decorazioni Cirianni Gators e Farigliano. La partenza è tutta di marca Gators con una buon gioco corale d'attacco guidato da Botta, Iacuzzi e Bossati, una difesa tutto cuore di un baby Abello che, oltre farsi sentire in attacco (top scorer per i suoi), riesce a limitare notevolmente uno dei più "pericolosi" giocatori avversari Alberione. Tutto il resto dei tempi regolamentari vede un sostanziale equilibrio con Mosso formato stopper sul play Zavattero, Cirianni con ottime letture ed un tiro mortifero, Ruffino che conferma e stupisce di partita in partita tutto il coaching Staff e un Nick Barbero che, partendo in sordina, si riesce a far rispettare tirando fuori buone giocate difensive ed offensive nella seconda parte di gara. All'overtime si arriva grazie a una bomba del giovane Porro. Nei tempi supplementari Fresia e Trentanelli cercano, con le restanti energie, di portare a casa il risultato, ma il fisico di Alberione ha la meglio costringendo in Gators al secondo stop stagionale. «Questa partita è stata letta e gestita in maniera magistrale da ogni ragazzo sceso in campo. Quello che ci rende davvero orgogliosi è che chiunque sia sceso in campo abbia portato il suo fondamentale apporto per far si che la squadra andasse avanti. Ci dispiace perchè approcciavamo la partita non al top fisicamente, con Marchisio in campo per onor di firma e senza Botta A. perso in settimana causa sindrome influenzale. Ma non cerchiamo alibi, la partita si è decisa con una tripla fortuita. All'overtime abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo. Rimaniamo orgogliosi e soddisfatti di ogni singolo ragazzo, per i mille passi avanti fatti da inizio stagione ad ora. Finalmente un po' di riposo per caricare le batterie e partire convinti dei propri mezzi per i match futuri» commentano i coach che ci tengono a ringraziare i genitori, primi tifosi, il mitico sponsor DECORAZIONI CIRIANNI per il sostegno e augurano a tutti delle buone feste. Prossimo incontro: sabato 07/01/2023 ore 18.00, Mondovì – DECORAZIONI CIRIANNI Gators (Palamanera - Via Nino Manera, 22 - MONDOVI' (CN)). U14 SILVER SALUZZO - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 45-52

Parziali: 11-8, 15-12, 8-23, 10-8 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Mosso 2, Trentanelli 2, Botta C. 27, Botta A. 5, Barbero, Fresia 2, Iacuzzi 6, Bossati, Ruffino, Cirianni, Abello 8. All.: Marengo Vice All.: Racca. Saluzzo: Perlo 10, Corlova, Taricco 3, Salvagno, Balima 9, Pitic 3, Martinet, Sandrone 12, Giaccardi, Calabrese, Barbero 8. All.: Rabbia.

Lunedì 12/12 va in scena l'ultima partita del girone d'andata per il campionato U14 Silver. I Gators, targati Decorazioni Cirianni, vanno in trasferta a Saluzzo a giocare contro la temibile truppa di Coach Rabbia con cui sono appaiati in classifica. In un clima gelido, dovuto a dei problemi alla caldaia, si parte con un inizio contratto dei giovani alligatori, che faticano e non poco a trovare la via del canestro. Il saluzzese Balima domina sia nella metà campo difensiva che in quella offensiva. A sbloccare il risultato per la compagine saviglianese sono i due Botta che, con canestri di pregevole fattura, regalano un po' d'ossigeno alla squadra. Purtroppo i falli condizionano i Gators per tutta la partita facendo uscire 4/5 del quintetto iniziale e limitandone l'utilizzo. In questo non semplice frangente si vede la coesione di questo magnifico gruppo: tutti quelli chiamati in campo a sostituire i compagni si dimostrano pronti e reattivi. Cirianni e Ruffino dimostrano i passi da gigante fatti in questi mesi, tenendo egregiamente i veloci avversari e facendosi trovare pronti sugli scarichi. Bossati sfodera le sue doti di playmaking, servendo assist al bacio ai compagni. Trentanelli, al di là dei numeri, mette a referto una partita solida, fatta di grande difesa e di attacchi con convinzione. Barbero è un fattore a rimbalzo con Fresia che, nonostante un inizio difficile, comincia a macinare buone giocate. Si va così all'intervallo lungo sotto solo di sei lunghezze. Il terzo quarto è un apoteosi Gators: Botta C. sempre più concentrato e privo di esitazioni, Iacuzzi e Mosso imprescindibili in fase difensiva nonostante le polveri bagnate in attacco, riescono a limitare molto bene Perlo. Abello gestisce i contatti ricevuti, producendo punti rimbalzi ed assit convertiti da Botta A. che permettono ai giovani targati Decorazioni Cirianni di agguantare una vittoria difficile, con un avversario di livello su un campo ostico. «Come detto e ribadito ai ragazzi prima, durante e dopo la partita noi coaches siamo orgogliosi del percorso affrontato da ognuno di loro. Stanno lavorando singolarmente tutti duramente, per venire poi fuori alle partite come squadra. Come dice il nostro urlo nel momento del bisogno INSIEME» commenta orgoglioso coach Marengo. Prossimo incontro: domenica 18/12/2022 ore 11.15, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – Farigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 GOLD FARIGLIANO - AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 37-40

Parziali: 4-2, 10-20, 13-7, 10-11 AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Abba', Magliano, Casasole 2, Birolo, Fresia 6, Abello 13, Amato 4, Givo, Grezda 4, Allemandi, Sordella 11. All.: Toselli. Farigliano: Romano, Calllotti, Porro 11, Bianciotto 6, Massano 12, Manfredi, Viara 8, Musso, Cerrato, Forgia. All.: Sappa.

Sabato 17 Dicembre i Gators sono ospiti di Farigliano per il match di ritorno del campionato Under13 Gold. All'andata gli alligatori si erano imposti in casa senza troppe difficoltà, ma questa partita è stata completamente diversa, sempre giocata in sostanziale equilibrio. Gli alligatori devono fare i conti con diverse assenze e coach Toselli convoca per la prima volta i due 2011 Sordella e Casasole che avranno un impatto molto positivo sul match. Nei primi minuti di gioco gli alligatori non trovano la via del canestro, la difesa dei padroni di casa si chiude in area, non si trovano spazi per le penetrazioni al ferro e i tiri dalla lunga distanza non vanno a segno. Il primo periodo si chiude 4 a 2 in favore del Farigliano: gli alligatori realizzano un misero canestro ad opera di Abello. Nel secondo quarto i biancoverdi giocano il miglior basket e in poco tempo si portano in vantaggio, chiudendo il periodo avanti 22 a 14. Nel terzo quarto i Gators faticano nuovamente a realizzare punti e i padroni di casa ne approfittano portandosi a -2.

Nell'ultimo quarto gli alligatori stringono i denti e, grazie a una difesa attenta e alla voglia di portare a casa i due punti, ottengono una sudatissima vittoria. «È stata una partita completamente diversa da quella giocata due mesi fa in casa, complimenti agli avversari bravi a chiudersi in area e a non concedere nulla nei pressi del canestro» commenta lo staff «Noi, in formazione un po' rimaneggiata e con alcuni ragazzi non in forma, purtroppo non siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Un nota di merito ai due giovani Sordella e Casasole che ci hanno decisamente aiutato a conquistare la vittoria. Adesso ci aspetta un periodo di pausa dove ricaricheremo le batterie per il rush finale per la conclusione del girone di ritorno». Prossimo incontro: sabato 14/01/2023 ore 15.00, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators – Cuneo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER GATORS 2011 - FOSSANO 57-44

Parziali: 11-13, 12-10, 16-10, 18-11 Gators 2011: Brunetti, Barra 7, Montagnana, Bossati 8, Rosso, Airaudo 1, Correndo 8, Rimonda 6, Ambrogio 3, Culasso, Soredella 22. All.: Tosell – Sabatino. Fossano: Aljic, Servetti, Bonacossa 12, Gaschino 4, Palazzolo 4, Avena, Chirra 2, Operto 3, Terzaghi 8, Gonella 2, Busso 3. All.: Manassero – Castellano.

Lunedì 12 Dicembre i Gators 2011 ospitano la formazione di Fossano. La posta in palio è alta: entrambe le squadre sono imbattute e comandano la classifica del girone Azzurro. La partita è molto combattuta: da una parte la fisicità degli ospiti, tutti nati nel 2010, e dall'altra la freschezza dei Gators tutti del 2011, rapidi e pronti su ogni pallone vagante. Sordella inizia nel migliore dei modi il match in fase offensiva, trovando la retina più volte, mentre Fossano risponde con le incursioni in area di Gaschino. Le squadre si studiano, la stazza maggiore dei fossanese frutta tanti secondi tiri, ma la rapidità dei Gators sorprende spesso gli ospiti in contropiede. A fine secondo quarto è perfetta parità: il tabellone indica 23-23. Nel terzo e ultimo quarto esce la grinta dei giovani Alligatori: Bossati recupera molti palloni e converte in contropiede, Correndo e Rimonda bucano la retina con alcune pregevoli conclusioni dalla distanza. Negli ultimi minuti i biancoverdi riescono a scappare nel punteggio e possono festeggiare il primato in classifica al giro di boa. «È stata una partita utilissima. - commenta un raggiante coach Toselli - Noi stiamo disputando questo campionato sotto annata e queste partite sono molto preziose per il nostro percorso: a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte. Si cresce in allenamento e nelle partite, tutte esperienze importanti per imparare a giocare e difendere insieme. Ci godiamo questa vittoria molto combattuta e ci prepariamo per le prossime partite». Prossimo incontro: domenica 08/01/2023 ore 16.00, Gators 2011 - Olimpo Alba (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U12 CSI GATORS SAVIGLIANO - ALPICAR GATORS WEST COAST 55-36 Gators Savigliano: Ariaudo, Ambrogio 11, Barra 6, Casalis, Casasole 15, Correndo 14, Culasso 1, Mariani, Mukaj, Singh 2, Rosso 7. All.: Toselli-Scibetta. ALPICAR Gators West Coast: Angaramo, Airaudo 9, Barbieri 2, Cresto 2, Bossati 14, Damian 2, Ruberti 6, Mura 1, Granero, Koindrekaj, Pasquinelli. All.: Tesio.

Domenica 18 Dicembre è andato in scena un bellissimo derby U12 griffato Gators: i giovani Gators Savigliano hanno ospitato i fratelli Gators West Coast. I padroni di casa hanno iniziato da subito a realizzare canestri in contropiede, frutto di una difesa molto attenta e determinata. Per gli ospiti risponde Bossati onnipresente sul campo e bravo a servire assist ai compagni per farli concludere a canestro. La partita scorre, gli alligatori si divertono e si impegnano su entrambi i lati del campo, facendo intravedere delle belle giocate che accendono il numeroso pubblico presente. Verso la fine del secondo quarto i padroni di casa prendono un buon margine di vantaggio, ma dopo la pausa lunga, i ragazzi di Tesio rispondono colpo su colpo e la partita si infiamma. Coach Toselli da spazio a tutti con rapide rotazioni e ogni alligatore chiamato in campo ci mette anima e corpo per aiutare la squadra. Bello il duello fisico tra Casasole e Ariaudo, mentre alla velocità di Pasquinelli si contrappone quella di Mukaj. A tratti il match è molto equilibrato, ma i Gators Savigliano amministrano il vantaggio con un pizzico di esperienza in più e si portano a casa la vittoria. «Bellissimo derby. - commentano gli allenatori Gators - Abbiamo visto tanta energia e voglia di divertirsi in campo. Oggi hanno vinto i Gators, cioè entrambe le squadre, perchè è stato bello vedere il gioco espresso sul campo da entrambe le formazioni». Ora una pausa per tutti. Le partite riprenderanno dopo il ponte della Befana. U12 FEMMINILE MONDOVI' - LADY GATORS 40-17 Lady Gators : Avesani 2, Chiapello, Damiano, Chiavero 4, Colosimo, Imberti Gastaldi 7, Barbero 4, Ricci, Dotta, Meia, Ziliotto G. All.: Sabatino.

Le piccole Lady Gators si sono dovute svegliare presto domenica mattina per la trasferta a Mondovì. Nonostante il risultato, la partita è stata ben giocata dalle giovanissime alligatrici che, come vevano già dimostrato nelle partite precedenti, fanno dell'entusiasmo e dello spirito battagliero le loro armi vincenti. Purtroppo la vena sfortunata nelle conclusioni e alcune sbavature in difesa non hanno consentito di tenere la gara "viva" in termini di punteggio.

«Poco importa il risultato perché ciò che conta è che il gruppo continua a saldarsi e ad avere sensibili miglioramenti individuali e di squadra» commenta soddisfatto coach Sabatino. U12 CSI GATORS RACCONIGI - AUXILIUM CUNEO 44-23

Parziali: 14-4, 10-6, 4-11, 16-2 Gators Racconigi: Lanfranco 11, Lega 2, Gastaldi 8, Verna 6, Vogliazzo 4, Raducanita 2, Danese G., Danese N., Coda, Cornaglia 11, Pautasso,. All.: Nasari M. Auxilium Cuneo: Nikas 3,Alselti, Gaspri 5, Marangalli 1, Malfatti, Salemi, Lazardhi 13, Meloni 1, Vizzardi All.: Guglialmozzo.