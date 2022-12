PARA ICE HOCKEY – Italia al Mondiale A, la preparazione inizia da Torino

L’ufficialità è arrivata direttamente dall’Ipc che ha deciso definitivamente di estromettere la Russia dalla competizione, promuovendo così gli Azzurri per completare il roster.

Soddisfatto l’head coach Mirko Bianchi: «Sono molto contento di disputare il Mondiale Gruppo A perché ci permette di confrontarci con le squadre più forti al mondo; questo deve essere per noi uno stimolo a prepararci al meglio. Sarà molto difficile ma abbiamo diversi mesi di preparazione davanti e dobbiamo sfruttarli. La Federazione ci ha messo a disposizione tutto quello che ci serve per poterci allenare e per poter crescere, sta quindi a noi adesso cercare di impegnarci al massimo e lavorare sodo per arrivare preparati ad un appuntamento così importante che sarà a fine maggio».

Programma di preparazione ancora in via di definizione, ma con una solida certezza: dal 23 al 28 gennaio il torneo internazionale che si svolgerà a Torino vedrà gli Azzurri affrontare Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacchia.