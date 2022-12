Cuneo Volley - Settore Giovanile: ultime gare del 2022, poi U19 e U17 al Moma Winter Cup

Vincente l’Under 15 Banca Alpi Marittime Cuneo nel confronto casalingo contro Savigliano: «Seppur a ranghi ridotti, abbiamo portato a casa la vittoria al tie-break; grande prova di carattere, dopo il 2-1 per Savigliano. Adesso testa al 27 dicembre per la gara di recupero a Mondovì» - coach Enrico Garino .

Bene entrambe le Under 17: la Bianca di Tavella e Testa vince in casa contro i monregalesi al tie-break, mentre la Rossa di Casale, Vergnaghi e Tassone s’impone 3-1 in trasferta ad Alba dopo la vittoria, sempre per 3-1, del sabato a Busca in serie D contro Romagnano.

I ragazzi della serie C, dopo una bella battaglia in casa con Racconigi, la squadra più esperta del girone, escono a testa alta dal campo buschese consci di aver strappato un punto importante, seppur sconfitti al tie-break.



Giovedì il recupero della 5^ giornata del campionato Under 19 maschile, rinviato la scorsa settimana a causa della forte nevicata; a scontrarsi le due compagini cuneesi contro quelle monregalesi.

Dopodiché dal 27 al 29 le stesse compagini biancoblù saranno impegnate nella Moma Winter Cup, torneo internazionale giunto alla XIII edizione; la compagine allenata da coach Revelli nel girone Under 19, mentre gli atleti di coach Tavella in quello Under 17.

I calendari e i risultati saranno consultabili qui.





I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Giovedì 22 dicembre

Under 19

• ore 20.30

Bam Cuneo Bianca VS Vbc Mondovì/Villanova Bianco -> Pala Itis

• ore 20.45

Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo Rossa -> Mondovì



Martedì 27 dicembre

Under 15 • ore 17.00

Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo -> Mondovì



Vi ricordiamo che , disputate al Pala ITIS e al Pala Busca, saranno trasmesse