BEA Chieri: Settore Giovanile, il recap della settimana

Ultimo fine settimana di gare per il Settore Giovanile, prima della pausa natalizia. L'U19 Silver consolida il secondo posto in classifica con la bella vittoria casalinga con la Junior Casale, al termine di una gara sempre equilibrata. L'U13 Silver supera in trasferta Derthona Basket. Ottimo secondo quarto per l'U15 Eccellenza in trasferta sul parquet di Pallacanestro Vado, ma non basta a ricucire dopo l'exploit dei padroni di casa nei primi due quarti. L'U14 Silver cede in trasferta a Pallacanestro Moncalieri, l'U15 Silver alla Cestistica Pinerolo e i Top Junior a San Paolo. Sconfitta esterna anche per l'U13 Gold, che non replica il successo della gara d'andata con Area Pro 2020, e per i Ragazzi con Cigliano Basket.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL – A.S. JUNIOR LIBERTAS CASALE 57-52

Parziali: 15-13, 24-26, 41-35

BEA CHIERI: Bertoglio (C), Ricciardo 2, Bianco 11, Gangi L., De Mita 14, Bergese 7, Virde 5, Borgiattino 4, Lafiosca 4, Ferrone Ric. 10, Marcon. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

CASALE: Geraci 15, Guglielmo, Simonetti 4, Caushi 2, Guaschino 6, Miglietta, Zaglio, Coppo 3, Cavallotto, Bottanelli 5, Kamar (C) 15, Vella 2. All. Vigneri.

U13 SILVER

DERTHONA BASKET - BEA CHIERI 21-33

DERTHONA: Raggi 1, Sala 9, Guzzon 6, Bardahan 3, Cadamosti 2

BEA Chieri: Dalmasso 10, Sangiorgi 4, Zanzon 4, Sandri 8, Seck 3, Ferrone 4, Iacovuzzi. All. Ucci.

U15 ECCELLENZA

PALL. VADO – BEA CHIERI SSDRL 87-58

Parziali: 28-5, 53-19, 74-40

BEA CHIERI: Mellina 16, Dalmasso, Gaingualano, Rodinó, Mosso, Molinari 3, Monaco 10, Zanzon 12, Greco, Nurra 2, Mout 15. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Acc. Mout.

UNDER 14 SILVER

PALLACANESTRO MONCALIERI - BEA CHIERI 69-57

Parziali: 11-8, 34-23, 56-42

MONCALIERI: Cavaliere 6, Parise 14, Musso 15, Mayfield 14, Di Maria , Iannò 6, Cardamone, Paverini , Mancin 4, Manfreddi 2, Berti 2, Fall 6, all. Canella F.

BEA CHIERI: Cordero 8, Viale 2, Giorcelli 14, Bonetti 2, Chiara 3, Faedda , Mastrocola , Balla 6, Pirrone 10, Carrara , Griva 2, Di Carlo 10, Ratto F.

U15 SILVER

CESTISTICA PINEROLO - BEA CHIERI 68-52

Parziali: 19-10, 37-25, 55-40

BEA Chieri: Giuranna 18, Giorcelli, Destefanis, Darodda19, Gigante 1, Meles 4, Santoro 3, Di Carlo 4, Nicoletti 3, Amerio, Crisi

PINEROLO: Martina 11, Coucourde 15, Chiappero 16, Nuvoli 10, Pons 7, Ricciardi 4, Mottura 5, Nudo, Montesi, Dragoi, Sannino.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL - ASD SAN PAOLO BASKET 1999 40-61

Parziali: 8-16, 12-32, 31-44.

BEA CHIERI: Barisone 17, Bosio, Consiglio 4, Iannucci, Mateo 2, Munafò 14, Outalat, Scialabba 1, Ubaldo, Piersanti 3, Mazzarino. All. Mussio.

U13 GOLD

AREA PRO 2020 - BEA CHIERI 82-56

Parziali: 19-15, 46-31, 67-43

BEA CHIERI: Fatai (C) 5, Borz 4, Spano 2, Cristiano 2, De Mita 2, Menegatti 6 Montiglio 1, Caló 20, D'Acunti 4, Coltiletti 6, Rasconi 4, Di Monte. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

AREA PRO: Goglio Salfo(C), Berta , Krediet 5, Raimondi, Salamone, Bechis 26, Nanfara 12, Boru 2, Montimurro 4, Petta, Ansaldi 27, Albu 6. Allenatore: Persico.

RAGAZZI

CIGLIANO - BEA CHIERI 55-30

Parziali: 14-2, 26-10, 44-18

CIGLIANO: Arborio 4, Merlo, De Ambrogio 2, Grobbo, Giacchetti, Grisoglio 10, Demin 2, Piolatto 4, Santin 16, Torcas 2, Vai 12, Ellena.

BEA: Grignani 4, Meneghini 4, Chiara 4, Magnetto, Zoccolan 2, Giacomini 2, Tralli, Ricci, Stoian 6, Costamagna 4, Danisi 4.