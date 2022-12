Agil Igor Volley, il recap della settimana

U16/serie C, che week end per le Igorine!

Prima vittoria dell’anno e vittoria importante. Sono due bellissimi regali di Natale quelli che le Igorine di Barbara Medici hanno trovato sotto il proprio albero. In serie C arriva la prima vittoria, contro Ovada, 3-2 (25-22; 14-25; 25-18; 20-25; 15-5). In U16 un bel 3-0 (25-19; 25-22; 25-18) contro Almese. “Siamo molto contente, la prima vittoria in serie C è arrivata contro una squadra di media classifica, quindi un po’ inaspettata; in Under 16 sapevamo già di esserci qualificate ma era importante chiudere il nostro anno nel migliore dei modi e lo abbiamo fatto”.

Prima divisione, sconfitta con Domodossola

Le Igorine di Simone Mazza perdono 3-0 (25-23; 25-22; 25-16) in Prima divisione contro Domodossola. “Rispetto all’andata siamo cresciute molto e sono felice di vedere buone risposte, - dice l’allenatore - ci mancano un pizzico di determinazione ed esperienza, che stiamo facendo”.

U18, un punto a casa di Biella

L’ultima sfida del 2022 per le Igorine di Matteo Ingratta finisce con un punto conquistato a casa di Biella, finale 3-2 (19-25; 25-15; 25-19; 17-25; 15-11).

U16 Ecc territoriale, sconfitta con Ovada

L’ultima partita del 2022 delle Igorine di Simone Mazza è un 3-0 (25-19; 25-16; 25-20) a favore delle padrone di casa di Ovada. “Stiamo crescendo e migliorando, ci sono stati dei cambi di ruolo e ci vuole un pochino di tempo e pazienza. Sono però contento perché ci sono miglioramenti” dice il tecnico.

U14, vittoria contro Sammaborgo

Trasferta da tre punti. Le Igorine di Mattia Mazza vincono 1-3 (19-25; 18-25; 25-19; 21-25) contro Sammaborgo. “Vittoria di squadra, tutte le ragazze entrate dalla panchina per necessità hanno dato il loro apporto positivo alla squadra. Sono soddisfatto, squadra in crescita, ancora in difficoltà a tenere il ritmo giusto per tutta la partita, ma ci stiamo lavorando”.

U13 Ecc territoriale, vittoria con Arona

Ultima in casa del 2022, Igorine di Gianni Zanelli vittoriose contro Arona 3-0 (25-17; 25-21; 25-10).