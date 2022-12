Derthona Basket: a Varese con i Leoni

Il 2023 della Bertram Derthona inizierà con la trasferta all’Enerxenia Arena per sfidare la Openjobmetis Varese nella partita in programma lunedì 2 gennaio alle ore 19.30.

Per consentire ai tifosi di raggiungere il palazzetto, viene organizzato un servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro. La partenza, che verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 18 di giovedì 29 dicembre, è in programma alle ore 16.30 di lunedì 2 gennaio 2023 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Coloro che decideranno di aderire al pullman, avranno diritto di acquistare anche il tagliando al prezzo di 10 euro per assistere alla gara.

Per riservare il proprio posto è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689, scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it oppure recarsi nella sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico.