Granda College Cuneo: il recap della settimana

Chiude il girone di andata con un'altra vittoria la serie B femminile di Granda College Cuneo contro Novara Basket sul campo di Sportarea. Le cuneesi, rispettano i pronostici davanti al proprio pubblico che per la giornata si presenta al palazzetto con regali per i bambini dell'Ospedale di Cuneo, reparto pediatria. Le locali partono forte e chiudono il primo quarto sul 26-4 portando la gara subito sui propri binari. Anche nel secondo periodo le cuneesi mantengono il ritmo impresso alla gara andando al riposo sul 51-18.

Nel terzo e quarto periodo la musica non cambia, le locali mantengono alta l'attenzione difensiva e giocano una pallacanestro fluida in attacco, riuscendo a trovare buone soluzioni per tutte le atlete. La gara finisce 96-39 per Granda College, che raggiunge TTB Pino Torinese in classifica e si mantiene a due punti della vetta. Prossimo impegno già nel nuovo anno il 14/01 alle 20:30 a Sportarea vs. Beinaschese.

«Le ragazze continuano a dare buoni segnali, non volevamo sbagliare nulla, né prendere sotto gamba questa gara e così è stato; tutte si sono fatte trovare pronte nonostante non sia stata questa la miglior settimana dal punto di vista degli allenamenti, a causa di impegni vari e problemi fisici. Adesso abbiamo la pausa festiva per ricaricarci di energie, ma continueremo ad allenarci per poter arrivare pronte alla ripartenza dei campionati. Ringraziamo il nostro pubblico che ci segue costantemente ed auguriamo a tutti un buon natale ed un 2023 pieno di soddisfazioni», queste le parole di Coach Grosso al termine della gara.

Under 15 Femminile

TWIN TOWNS - GRANDA COLLEGE CUNEO 52-36

GRANDA COLLEGE: Bramardi, Ravera, Derguti, Nikaj M., Nikaj G., Foglia, Scossa, Giordano, Fikaj, Airaldi.