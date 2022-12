Chieri ’76 saluta e ringrazia Marie-France Garreau

Come negli accordi, il rapporto fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Marie-France Garreau Djé terminerà a fine dicembre. Aggregata alla squadra ad agosto per dare una mano durante la preparazione per l’assenza di diverse giocatrici impegnate con le nazionali, la centrale francese era stata tesserata a ottobre anche per permettere a Fatim Kone di proseguire il lavoro di rientro all’attività. Tutto è andato secondo programma. In questi mesi in biancoblù Marie-France ha continuato a dare il suo prezioso apporto in palestra, contribuendo pure in campo quando è stata chiamata in causa nella CEV Challenge Cup.

«Ringraziamo Marie-France per la professionalità, l’attenzione e la determinazione che ha messo al servizio di Chieri – le parole del direttore sportivo Max Gallo – Ci ha dato una grossa mano. È stata una vera professionista e le auguriamo il meglio per il futuro».