Akronos Moncalieri questa sera in campo a Ragusa

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 20:30 al PalaMinardi di Ragusa per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 Lbf Techfind. Una partita importantissima per entrambe le squadre che al momento condividono insieme a San Martino di Lupari il 7° posto in classifica a quota 12 punti.

L’Akronos arriva dalla convincente vittoria interna di domenica ai danni di Campobasso, mentre le siciliane hanno perso in volata 68-66 a Sesto San Giovanni contro Geas. Per Ragusa ben quattro giocatrici in doppia cifra di media: Anigwe (18,3), Vitola (14,2), Romeo (11,6) e Hampton (10,1).

Su sponda Akronos invece pochissimi dubbi su chi sia la sorvegliata speciale: Westbeld (19,1) che con 228 punti totali è alla guida della classifica marcatori. Stabilmente in top ten anche l’altra statunitense Chelsea Mitchell che viaggia a oltre 15 punti punti a partita, ai quali aggiunge quasi 3 assist e 3 recuperi.

Arriva da un buon momento anche il reparto “piccole” italiane composto da capitan Giacomelli, Arianna Landi ed Erica Reggiani. Sotto le plance grande attesa per il debutto di Katarina Trehub, arrivata in settimana a Moncalieri a dare man forte a Westbeld, Kathshitshi e Salvini.

Coach Marco Spanu: «A mio avviso questa sera affrontiamo una delle quattro squadre più profonde e meglio assortite del campionato. Sarà quindi una partita difficilissima ma che spero possa aiutarci nel nostro percorso di crescita, individuale e soprattutto di squadra. In settimana è arrivata Trehub: un graditissimo ritorno che sicuramente ci darà centimetri e sostanza sotto canestro e che già questa sera butteremo nella mischia».

Palla a due alle 20:30 al PalaMinardi di Ragusa. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitrano: Radaelli, Attard, Tarascio.