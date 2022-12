Monferrato Basket: a Latina comincia il girone di ritorno

Il girone di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde comincia con il turno infrasettimanale di giovedì 22 dicembre, la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata al PalaBianchini di Latina contro la Benacquista Assicurazioni con palla a due in programma per le ore 20.30.

GLI AVVERSARI

Latina ha chiuso il girone di andata con lo stesso numero di vittorie della Novipiù, conseguendo il maggior numero di punti nel palazzetto di casa. Rispetto alla gara di andata il roster laziale ha aggiunto l'esterno Kenneth Viglianisi per sopperire al lungo stop di Alberto Cacace. La squadra di coach Franco Gramenzi ha in Mike Lewis (15.5) e Yancarlos Rodriuguez (13.5) i propri migliori realizzatori. Si è integrato nei meccanismi di gioco il nazionale bulgaro Ivan Alipiev che con Alexander Cicchetti e il capitano Aka Fall chiudono lo "starting five". Dalla panchina oltre a Viglianisi, sono nelle rotazioni Giordano Durante, Salvatore Parrillo e Samuele Moretti.

I ragazzi di coach Andrea Valentini devono migliorare il proprio score in trasferta e fare tesoro degli errori commessi ad Agrigento, ripartendo da quanto messo in campo nella gara interna contro Urania Milano dove le cose sono funzionate al meglio. La trasferta di Latina andrà a chiudere il 2022 della Novipiù, che dopo qualche giorno di pausa per le festività natalizie si ritroverà per preparare l'importante sfida del 4 gennaio, in casa contro Assigeco Piacenza.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «A Latina daremo inizio al nostro girone di ritorno. Il bilancio di quello che è stato il girone di andata non è stato così soddisfacente, in particolar modo nella seconda parte dove era nelle nostre possibilità chiudere almeno con un pareggio vittorie e sconfitte. Dobbiamo scordare in fretta il passato e proiettarci al futuro. Il futuro è Latina, una squadra con cui abbiamo vinto all’andata e che oggi occupa la nostra stessa posizione in classifica e rappresenta quindi una sfida molto importante per noi. Dovremo affrontare una squadra esperta con un allenatore esperto e con un sistema solido, dovremo cercare di mettere in campo la nostra miglior versione così come abbiamo fatto nella partita contro Urania Milano. La nostra pallacanestro deve ripartire dalla difesa, nel togliere agli avversari i loro punti di forza e le loro caratteristiche migliori, cosa che non ci è riuscita ad Agrigento, e da una maggior condivisione nella manovra di attacco. Questa è l’unica ricetta che può portarci a vincere domani».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.