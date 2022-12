L'Akronos Moncalieri se la gioca a Ragusa

Nonostante il parquet ragusano di primissima classe l’ Akronos scende in campo agguerrita fin dal primo minuto e regge a lungo l’urto dell’Eirene. Secondo e terzo quarto condanno le gialloblù alla sconfitta, ma per atteggiamento e intensità la trasferta sicula delle Lunette è molto incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Westbeld e Mitchell (22 punti a testa a fine partita) prendono come al solito in carico il compito offensivo con 17 dei primi 19 punti gialloblù, ma un velocissimo parziale delle padrone di casa guidato da Hampton, Vitola e Attura regala il +10 a Ragusa a 4’ dall’intervallo. Poi tanto nervosismo da entrambe le parti, falli in attacco, palle perse e tecnici dalla panchina: ci pensa Chelsea Mitchell con 5 punti in fila a riavvicinare l’Akronos fino al 29-24 che chiude il secondo quarto.

Al rientro in campo Ragusa cambia faccia e diventa incontenibile in attacco: a trascinare le siciliane è una straripante Hampton da 12 punti nel quarto, mentre Moncalieri risponde con una super Mitchell che trova ripetutamente il fondo della retina dalla lunga e dalla media distanza. Il parziale si chiude sul 57-42 dopo un jumper di Giacomelli e una tripla di Vitola.

Dopo dieci minuti silenziosi è Westbeld che torna a suonare la carica con 7 punti in fila che riportano l’Akronos sul -10 a 8’ dalla sirena finale. Dall’altra parte però Anigwe è semplicemente devastante: per lei 21 punti e 12 rimbalzi a fine partita. Un elegantissimo arresto e tiro in step back di Mitchell con fallo e tiro libero aggiuntivo riportano in scia sul -11 Moncalieri alla boa del quarto. Poco dopo Reggiani ne mette 4 in fila per il 63-56 a 3’ dalla fine. Una fortunosa conclusione di Attura sullo scadere dei 24’, dopo un giro in lunetta sempre sulla sirena di Hampton riportano però in ampio vantaggio le padrone di casa.

Passalacqua Ragusa - Akronos Libertas Moncalieri 70-59

Passalacqua Ragusa: Romeo* 3, Hampton* 22, Vitola* 11, Attura* 11, Anigwe* 21, Mallo n.e., Consolini, Di Fine n.e., Olodo n.e., Salice n.e., Dotto 2, Ostarello. All.re: Lardo, Vice: Caboni.

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar.*, Reggiani* 6, Katshitshi* 4, Westbeld* 22, Mitchell* 22, Trehub 1, Sklepowicz 2, Salvini, Nicora, Jakpa n.e., Giacomelli 2. All.re: Spanu, Vice: Nicastro.