Beinaschese: la festa di Natale del minibasket

Una festa minibasket speciale quella che si è svolta lunedì alla palestra Serao per celebrare il Natale da parte della Beinaschese Basket . Giochi, musica, allegria e colori hanno contraddistinto un bellissimo pomeriggio, in cui i bambini, e anche gli istruttori, hanno giocato, riso, gioito e festeggiato l'arrivo del Natale.

Tutto è iniziato con una festa per i più piccolini, contraddistinta da giochi a tema natalizio, chiasso, sorrisi e felicità. Gli istruttori, vestiti per l'occasione, hanno accompagnato i pulcini e scoiattoli in meravigliose avventure tra canestri e fantasia. A cavallo tra la festa dei più piccoli e quella dei più grandi, si è svolta la premiazione della attuale serie B femminile, che nell'anno appena trascorso ha conquistato la promozione dalla serie C, e che nel pomeriggio di lunedì è stata premiata dal presidente Mauro Peretti e dal dirigente Enzo Tripodina.