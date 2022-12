Derthona Basket: il ‘Christmas Pack’ in vendita anche al PalaEnergica

Poche ore al Natale, la festa attesa per lo scambio di regali, la convivialità e il calore del ritrovarsi insieme, scartando i regali da sotto l’albero. Tempo di ultimi acquisti in vista della festa, pensieri per persone care.

Bertram Derthona comunica che il ‘Christmas Pack’, comprensivo di miniabbonamento per le gare casalinghe contro Nutribullet Treviso (lunedì 26 dicembre ore 17) e Virtus Segafredo Bologna (sabato 7 gennaio 2023 ore 20) e di tazza logata DB, è ancora in vendita presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, fino alle 19 di oggi e dalle 10 alle 12.30 di domani. Il pack sarà acquistabile anche al PalaEnergica Paolo Ferraris lunedì 26 dicembre a partire dalle ore 15.30 e fino alla palla a due della partita contro Treviso.

Si ricorda che chi deciderà di comprare il miniabbonamento in Parterre Derthona o Bianconero potrà, al costo di 30 euro complessivi, regalare anche l’accesso alla Sala Hospitality per entrambe le gare presenti nel pack. La Società ricorda che sono disponibili posti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato e che non sono applicate riduzioni sul costo intero del Christmas Pack. Di seguito i prezzi:

Biglietti Parterre Derthona + hospitality + tazza € 154 Biglietti Parterre Derthona + tazza € 124 Biglietti Parterre Bianconero + hospitality + tazza € 134 Biglietti Parterre Bianconero + tazza € 104 Biglietti Parterre Laterale + tazza € 84 Biglietti Tribuna Derthona + tazza € 64 Biglietti Tribuna Bianconera + tazza € 56 Biglietti Curva Sud + tazza € 30 Biglietti Curva Nord + tazza € 24

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it.