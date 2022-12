Chieri ’76 in campo a S. Stefano per il derby contro Pinerolo

S. Stefano in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, attesa lunedì dall’ormai tradizionale “boxing day” del 26 dicembre. Una giornata che quest’anno ha un sapore speciale perché a distanza di sette anni segna il ritorno del derby con la Wash4green Pinerolo. Valida per la tredicesima e ultima giornata del girone d’andata, la partita si giocherà al PalaFenera con fischio d’inizio alle ore 17.

Questo primo confronto nella massima categoria fra Chieri e Pinerolo è in realtà il derby numero diciassette fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009 e l’ultima in B1 il 5 maggio 2015, per un bilancio complessivo di otto affermazioni per parte fra campionato e Coppa Italia.

Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, reduci dal successo per 0-3 a Perugia che ha segnato il loro ritorno alla vittoria in trasferta dopo un mese, arrivano al derby dopo una delle loro rare settimane piene di allenamento senza turni infrasettimanali. La squadra di Michele Marchiaro da parte sua si presenta al PalaFenera in serie positiva da due giornate, avendo conquistato a Macerata e contro Casalmaggiore le sue due prime vittorie in A1.

Aggiunge aggiungere ulteriore sapore al derby la presenza due ex, una per parte. Da un lato Yasmina Akrari, per tre stagioni centrale biancoblù, indimenticata protagonista della vittoria dei play-off dell’A2 nel 2018 e delle prime due stagioni in A1. Dall’altro Valentina Torrese, dall’anno scorso team manager della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma giocatrice di Pinerolo in B1 nel 2017/2018 quando da libero raccolse il testimone di Maurizia Borri contribuendo alla promozione in A2 dell’Union Volley.

A fare il punto e presentare la sfida è proprio Valentina Torrese.

Valentina, domenica si conclude il girone d’andata. Qual è il bilancio della prima parte di stagione?

«Siamo tutti molto contenti per come sta andando. Non era scontato nulla, e il nostro era un gruppo con un bell’innesto di gente nuova. Fin qui ci siamo tolti grandi soddisfazioni, abbiamo visto le ragazze giocare molto bene, vincere pure partite che sulla carta erano molto difficili. Considerando anche le partite di oggi, fin qui penso che il bilancio sia molto positivo. Sicuramente la squadra ha dato prova del suo valore, ma sa benissimo che il campionato è ancora lungo, c’è ancora tanto da giocare e ci sono ritmi importanti. E’ fondamentale continuare a essere sul pezzo e darci dentro il più possibile, come stiamo già facendo, anche in allenamento».

Arriviamo al derby con Pinerolo. Che partita ti aspetti?

«Ci aspettiamo che con Pinerolo sia una partita molto intensa. Intanto è un derby, un derby storico e molto sentito negli anni della B1. Anche da parte di Pinerolo ci sarà la volontà di fare la miglior prestazione possibile. Loro arrivano da un periodo duro e di assestamento nel primo anno in A1, ma anche nell’ultima partita hanno dato prova di essere una squadra che non molla mai, fino all’ultimo ci prova e se la gioca contro tutti. Sicuramente ci daranno filo da torcere. Le ragazze sono pienamente consapevoli che qualsiasi partita dev’essere giocata al 100% per essere vinta».

Da giocatrice avevi già ritrovato Pinerolo da avversaria in A2 quando militavi nel CUS. Qual è ora il tuo stato d’animo nell’affrontare la tua ex squadra in viste di team manager?

«Penso la vivrò come una sfida da ex, perché ci sono ancora tante persone che conosco, la parte dirigenziale e societaria è rimasta la stessa, e ho un buon rapporto con loro. Tuttavia sento di essere dal “lato giusto” del derby, sebbene io rispetti e sia anche stata parte del mondo pinerolese, e sicuramente vederlo in A1 mi rende orgogliosa perché sento di aver fatto anch’io un pezzettino di percorso con loro. Sarà una bella sfida. Faccio il mio in bocca al lupo a Pinerolo, e staremo a vedere».