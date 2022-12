Club76 Playasti: Maria Stella Armando convocata in Nazionale

C'è anche l'atleta del Playasti Maria Stella Armando tra le 18 giocatrici convocate nella Nazionale Under 17 femminile di volley dal tecnico federale Pasquale d'Aniello. L'ultimo raduno della Nazionale prenderà il via il 26 dicembre, Santo Stefano, fino al 30 dicembre, nel Centro Pavesi FIPAV di Milano, in vista della partecipazione al Torneo Wevza, in programma a Grunheide in Germania dal 4 all’8 gennaio 2023. Le atlete si ritroveranno quindi in collegiale per prepararsi all'importante appuntamento dell'anno nuovo. Soddisfazione da parte dello staff dirigenziale del Playasti e del Club76.

«Siamo molto felici per Stella e per il Club – spiega Beppe Basso, direttore sportivo Club76 - questa nuova convocazione rappresenta una conferma del lavoro che Maria Stella sta svolgendo al Club76 e siamo felici che la sua crescita quotidiana sia stata notata anche dai tecnici della Nazionale. Auguriamo a Stella di continuare il suo percorso anche in Nazionale, oltre che all'interno del Club76».