Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Ultimo impegno del 2022 per la Bertram Derthona, che sfiderà la Nutribullet Treviso alle 17 del 26 dicembre al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare le caratteristiche della squadra allenata da Marcelo Nicola è il vice allenatore bianconero Massimo Galli: «Dopo la bella vittoria di Scafati ci aspetta la partita contro Treviso, una città di grande tradizione della pallacanestro italiana. Loro sono reduci dal successo casalingo contro Brindisi e animati dalla voglia di fare bene e dall’entusiasmo giusto per affrontarci. Il play titolare è Iroegbu, forte fisicamente e che fa di 1 contro 1 e tiro da tre i suoi punti di forza. Il cambio è Zanelli, tornato a casa a Treviso dopo gli anni di Brindisi. Gli altri esterni titolari sono Jurkatamm, ragazzo giovane che gode della fiducia della società, e Sokolowski, reduce da un grande campionato lo scorso anno che gli è valso la conferma. Il ‘4’ titolare è Sorokas, ex di giornata dalla sponda trevigiana, che ha fatto molto bene a Varese nel 2021/22 e può giocare anche da numero ‘5’. Il pivot titolare è Cooke, un grande atleta. Dalla panchina si alzano Banks, un veterano del nostro campionato che non ha bisogno di presentazioni, e il giovane Faggian, protagonista di un avvio positivo di stagione e in grado di giocare più ruoli. I cambi dei lunghi sono Jantunen, un giovane talentuoso proveniente dal Belgio e capace di giocare sia lontano che vicino a canestro, e Simioni, reduce dagli anni di Ravenna in A2».