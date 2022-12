La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince il derby con la Wash4green Pinerolo

Una prima metà di gara lottata punto a punto con la conquista di un set per parte (25-23, 21-25), quindi una seconda metà a senso unico per le padrone di casa che si aggiudicano 25-15 terzo e quarto set. In un PalaFenera tutto esaurito l’inedito derby di S. Stefano con la Wash4green Pinerolo finisce 3-1 per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Un successo pieno che permette alle ragazze di Bregoli di chiudere il girone d’andata a 27 punti, record di punti del club biancoblù in A1 al giro di boa della stagione.

I parziali dei quattro set riassumono bene l’andamento della gara. Chieri è piuttosto nervona, contratta e discontinua nei primi due set, al cospetto di una Pinerolo che difende tantissimo e resta sempre incollata al punteggio. Nelle fasi iniziali del terzo set l’incontro cambia volta, Chieri si scioglie e spingendo forte vince senza particolari difficoltà.

Il premio di MVP va a Cazaute, miglior realizzatrice insieme a Villani con 18 punti, uno in più di Grobelna. A Pinerolo non bastano i 16 punti di Zago. Una menzione particolare per Kone che nel terzo set fa il suo debutto assoluto in biancoblù tornando in campo a 15 mesi dal grave infortunio patito al ginocchio destro nel 2021: una freccia in più all’arco di Bregoli per il prosieguo di stagione.

La cronaca

Primo set – Un attacco di Villani e un muro di Grobelna danno alle padrone di casa i primi 2 punti del derby. Segue una fase di incertezza, ora con Chiei ora con Pinerolo avanti di un’incollatura. Da 10-10 le biancoblù salgono a 13-10 con Grobelna e Weitzel, ma le ospiti capovolgono subito il punteggio in 13-14 grazie a Zago, Unrugeanu e un errore di Grobelna, così Bregoli chiama il primo time-out. Al rientro in campo Grobelna e Cazaute firmato il 15-14. Sul 18-18 un errore di Zago e una pipe di Cazaute a chiusura di un bellissimo scambio spingono Chieri a 20-18. E’ il break decisivo: da lì in avanti le biancoblù non si fanno più riprendere e, dopo due palle set annullate da Pinerolo, sul 24-21 il pallonetto spinto di Cazaute vale il 25-23.

Secondo set – Prima parte di set ancora all’insegna dell’incertezza. Sul 10-10 Chieri allunga a 13-10 con Grobelna e Weitzel, ma sul 16-14 Pinerolo grazie ai colpi di Zago capovolge il punteggio in 16-19. Bregoli spende i suoi time-out e inserisce Rozanski per Cazaute e Storck per Grobelna, senza però che le mosse diano l’effetto sperato. L’inerzia resta in mano alla squadra di Marchiaro che chiude 21-25 alla seconda palla set su servizio lungo di Villani.

Terzo set – Dopo un’ottima partenza chierese (4-1) Pinerolo recupera e mantiene il punteggio in bilico fino al 7-6. Dopo l’ingresso di Kone (al debutto assoluto in biancoblù e al rientro in campo dopo 15 mesi dal grave infortunio al ginocchio destro) per Butler il punteggio gira decisamente a favore delle padrone di casa che su servizio di Bosio strappano a 13-6 (Cazaute). Marchiaro inserisce Bussoli, Bortoli, Carletti e Jones ma l’inerzia resta in mano a Chieri che tocca il vantaggio massino di 11 punti sul 22-11 (Grobelna), per chiudere 25-16 alla prima palla set con Cazaute.

Quarto set – Rispetto alla conclusione del terzo set Bregoli conferma in campo Kone, mentre Marchiaro torna al sestetto titolare. La frazione si sviluppa in modo analogo alla precedente, con Chieri che sul 6-5 scappa via con forza ipotecando set e partita sul 15-6, per chiudere infine 25-15 alla prima palla match.

Il commento

Fatim Kone: «Il mio ritorno in campo? Ho provato gioia assoluta e anche un po’ di tensione. Sono felicissimo perché siamo riusciti a portarci a casa questa vittoria, si è visto un bello spirito di squadra, ho avuto anche il sostegno delle mie compagne: meglio di così non poteva andare».

Yasmina Akrari: «È sempre bello tornare a Chieri, la vedo sempre un po’ come casa e rivedere molti amici molto piacere. Peccato soltanto per il risultato. In campo siamo riuscite a tenere quell’intensità di gioco che con Chieri è indispensabile per impensierirle, ma non per tutta la partita. Portiamo a casa quel che abbiamo fatto di buono, con la conquista di un set che non fa punti ma fa morale».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Wash4green Pinerolo 3-1

Parziali (25-23; 21-25; 25-15; 25-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 17, Weitzel 9, Butler 2, Cazaute 18, Villani 18; Spirito (L); Morello, Storck 3, Rozanski, Kone 3. N. e. Nervini, Fini, Mazzaro (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

WASH4GREEN PINEROLO: Prandi 2, Zago 16, Akrari 4, Anna Gray 6, Ungureanu 11, Grajber 6; Moro (L); Bortoli, Bussoli 2, Carletti 6, Renieri 3, Jones. All. Marchiaro; 2° Naddeo.

ARBITRI: Boris di Vigevano e Marconi di Milano.

NOTE: prima della gara Giulio Cesare Bregoli, Kaja Grobelna, Francesca Bosio e Alessia Mazzaro sono stati premiati per le 100 presenze nel Chieri ’76. Presenti 1508 spettatori. Durata set: 27’, 28’, 30’, 23’. Errori in battuta: 9-6. Ace: 3-2. Ricezione positiva: 49%-53%. Ricezione perfetta: 41%-42%. Positività in attacco: 45%-42%. Errori in attacco: 45%-32%. Muri vincenti: 9-6.