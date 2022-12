Derthona Basket: a Varese con i Leoni

Si avvicina a grandi passi il primo impegno di campionato del 2023 della Bertram Derthona, che scenderà in campo lunedì 2 gennaio alle ore 19.30 all’Enerxenia Arena per affrontare la Openjobmetis Varese.

La Società mette a disposizione di coloro che fossero interessati il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro. La partenza è fissata alle ore 16.30 di lunedì 2 gennaio. Il servizio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 18 di giovedì 29 dicembre.

Per chi deciderà di usufruire del pullman, è possibile accedere al palazzetto di Varese acquistando il tagliando al costo di 10 euro presso la sede del Club sita in Via San Marziano 4, nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689, scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it o recarsi in segreteria negli orari di apertura al pubblico.

Viviamo insieme la trasferta di Varese!