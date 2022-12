HOCKEY - Coppa Italia, ecco le avversarie di Valpe e Real Torino

Concluso nel Boxing Day il girone d’andata della Italian Hockey League, nella quale il Valpellice aveva già da tempo fissato la nona posizione e ora affronterà il Qualification Round, alla caccia degli ultimi tre slot che consentono accesso ai playoff. Definito al contempo il tabellone della Coppa Italia con le prime otto classificate della IHL a scegliere le avversarie degli ottavi di finale, che accolgono anche le migliori sei formazioni della Division 1. I Bulldogs affronteranno i Falcons Bressanone, mentre per il Real Torino ci sarà l’ostacolo Pergine Sapiens entrambe con sfida d’andata sul ghiaccio di casa venerdì 30 dicembre.

ACCOPPIAMENTI OTTAVI (30 dicembre e 3 gennaio)

Ottavo A: HCMV Varese (1°) ha scelto HC Milano Old Boys

Ottavo B: SV Kaltern/Caldaro rothoblaas (2°) ha scelto HC Gherdeina C

Ottavo C: Hockey Pergine Sapiens (3°) ha scelto HC Real Torino

Ottavo D: Toblach/Dobbiaco Ice Bears (4°) ha scelto HC Pinè

Ottavo E: HC Eppan/Appiano ANet (5°) ha scelto HC Feltreghiaccio

Ottavo F: Valdifiemme Hockey (6°) ha scelto Alleghe Hockey

Ottavo G: Hockey Como (7°) ha scelto HC Chiavenna

Ottavo H: HC Falcons Brixen/Bressanone (8°) contro HC Valpellice Bulldogs

ACCOPPIAMENTI QUARTI (11 e 17 gennaio)

Quarto A: vincente ottavo A vs vincente ottavo H

Quarto B: vincente ottavo B vs vincente ottavo G

Quarto C: vincente ottavo C vs vincente ottavo F

Quarto D: vincente ottavo D vs vincente ottavo E

FINAL FOUR (21 e 22 gennaio, Acinque Ice Arena – Varese)