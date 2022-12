Serie C e Settore Giovanile: il punto sul Cascina Capello

Finita la prima fase per tutte le nostre squadre giovanili, il bilancio è molto positivo con un CascinaCapello sugli scudi sia in Under 14 che in Under 13. Con la ripresa dei campionati proverà a dare del filo da torcere a tutte per arrivare il più in alto possibile nella classifica finale, sperando di rientrare tra le prime otto e magari ben figurare anche nelle fasi regionali.

Mesini analizza la prima parte di stagione della prima squadra:

«Mi piace sottolineare come tutto il gruppo stia lavorando tanto e bene e per questo ringrazio lo Staff Allenatori che si è messo pienamente a disposizione, cercando di alzare l'asticella giorno per giorno; come già detto in altre occasioni siamo nelle prime quattro in Coppa Piemonte. Nella seconda parte del campionato speriamo di entrare tra le prime tre del girone in modo da giocarci i playoff promozione. Ringrazio la Società per la presenza e la fiducia costante, con la speranza di ripagare con i risultati».