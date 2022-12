Il 2 gennaio TEAM OVERALL TRE COLLI presenta la nuova stagione

Comincia l'anno nuovo e Team Overall Tre Colli e' gia' sul palco per la presentazione della 36^ stagione.

L'evento avverra' nel contesto delle annuali celebrazioni in onore di Fausto Coppi, volute dal Comune di Novi Ligure dove il sodalizio ha la propria sede.

Il tutto in un contesto di musica, danza e sport. Il palcoscenico non puo' che essere che quello del Museo dei Campionissimi alla presenza dell'ex Campione del Mondo della velocita' su pista Ivan Quaranta, ed attuale Tecnico Nazionale.

Quindi: appuntamento per sponsor, addetti stampa, appassionati e suiveur Lunedi 2 gennaio 2023 ore 16.00 al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.