BEA Chieri, parte oggi la quinta edizione del Memorial Caparelli

Dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2011-12), nella due giorni si sfidano oltre 150 bambini, con 12 squadre da tutto il Piemonte coinvolte.

Sono divise in quattro gironi (girone Il Gialdo, girone Vetro Arredo, girone Azimut e girone CheTariffa) e, nella giornata di oggi, ognuna sfida le altre contendenti del proprio gruppo. Domani sono in programma le Fasi Finali, con al mattino le semifinali e al pomeriggio le finali che stabiliranno la classifica e la squadra vincitrice.

In entrambe le giornate, le partite sono suddivise su due campi: il Pala Gialdo di Chieri e il Pala Wojtyla di Cambiano.

Il torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa.

Con il supporto del main sponsor Erowa, l’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

«E' un'occasione di crescita non solo sportiva per tutto il movimento - commenta il GM BEA Leopardi Salvatore Morena - Coinvolgiamo i ragazzi che stanno terminando il percorso di minibasket e si affacciano al settore giovanile. Potranno confrontarsi e vivere un'esperienza formativa con i coetanei di altre realtà piemontesi. Ci teniamo inoltre a sensibilizzare le nostre famiglie su realtà sociali importanti come quelle di cui si occupa l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini».

PROGRAMMA

Mercoledì 28 dicembre: Fase a Gironi

Giovedì 29 dicembre: Fasi Finali

GIRONI

Girone Il Gialdo | BEA Leopardi, Cus Torino, Olimpo Alba

Girone Vetro Arredo | Don Bosco Crocetta, San Mauro, Usac Rivarolo

Girone Azimut | BEA Trofarello Sec, PNC “Bianco”, Basket Club Gators

Girone CheTariffa | PNC “Blu”, Kangaroos, Farigliano