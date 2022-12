Judo a Bardonecchia in mille

Tutto esaurito per il Natale Judo Camp con mille atleti che, in vari turni, si sono alternati sotto la guida di tecnici d'eccezione quali: il torinese Manuel Lombardo, Campione Europeo 2021, la nippo-canadese Christa Deguchi e il giapponese Soichi Haschimoto, entrambi bi-campioni del mondo nelle categorie kg57 W e kg 73 M.

Presenti atleti da ben dieci nazioni europee dislocati tra il villaggio olimpico e gli alberghi cittadini a dimostrazione della ricettività di Bardonecchia e della forza del turismo sportivo.

Il 27 Dicembre è poi stata l’occasione per una doppia consegna di 6 dan, ovvero: Andrea Regis, Maria grazia Perrucci, consiglieri nazionali che hanno portato il saluto della Federazione Judo, e Fabio Basile hanno consegnato la cintura “ Bianco-Rossa” al Maestro Pierangelo Toniolo, allenatore di innumerevoli campioni come Basile appunto e Lombardo e tecnico della società prima in Italia dal 1996, l'Akiyama di Settimo Torinese.

Pierangelo Toniolo ha poi consegnato la medesima cintura all’allievo-campione Fabio Basile. Un momento toccante che ha emozionato il gremitissimo palazzetto dello sport di Bardonecchia, e che la dice lunga sul rapporto sempai-k?hai (Maestro-Discepolo) nella traduzione del judo.