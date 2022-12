BEA Chieri - Memorial Caparelli: Day Two, Basket Club Gators vince il Torneo

Oggi, giovedì 29 dicembre, il Pala Gialdo di Chieri e il Pala Wohtyla di Cambiano hanno ospitato la seconda e ultima giornata di gare della quinta edizione del torneo Memorial Caparelli, dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2011-12) e organizzato da BEA Chieri.

In un Pala Gialdo tutto esaurito e sempre caloroso, Basket Club Gators supera nella finalissima Kangaroos, aggiudicandosi così il primo posto. Terzo gradino del podio per San Mauro, che vince con BEA Leopardi nella finalina 3°-4° posto. Pallacanestro Farigliano chiude al quinto posto dopo aver superato Don Bosco Crocetta, mentre BEA T-Sec è settima al termine di una gara sempre equilibrata con Cus Torino.

Nono posto per PNC “Blu” e decimo per Usac Rivarolo, seguiti da Olimpo Alba e PNC “Bianco”.

Nel corso della Finale 1°-2° Posto si è svolta l’estrazione per la sottoscrizione interna a premi Natale per lo Sport 2022, in collaborazione con Trofarello Sec, San Giorgio Volley, Assam, BaldiSport, SanGip Basket e Pianalto Volley.

Durante le Semifinali in mattinata, PNC “Blu” e Usac Rivarolo hanno superato rispettivamente Olimpo Alba e PNC “Bianco” e si sono qualificate per la Finale 9°-10° posto.

Pallacanestro Farigliano e Don Bosco Crocetta hanno conquistato la Finale 5°-6° posto battendo Cus Torino e BEA T-Sec.

Finalissima 1°-2° posto per Kangaroos e San Mauro grazie alle vittorie con BEA Leopardi e Basket Gators.

Qui per il racconto delle gare di ieri, Day One.

LE GARE DI OGGI, Day Two

Le Finali

1°-2° Posto: Kangaroos – Basket Club Garors 48-60

3°-4° Posto: BEA Leopardi – San Mauro 27-66

5°-6° Posto: Don Bosco Crocetta – Pallacanestro Farigliano 30-33

7°-8° Posto: BEA T-Sec – Cus Torino 35-32

9°-10° Posto: Usac Rivarolo – PNC “Blu” 32-60

11°-12° Posto: PNC “Bianco” – Olimpo Alba 23-66.

Le Semifinali

9°-12° Posto: Olimpo Alba – PNC “Blu” 29-44

9°-12° Posto: Usac Rivarolo – PNC “Bianco” 74-8

8°-5° Posto: Cus Torino – Farigliano 34-38

8°-5° Posto: BEA T-Sec – Don Bosco Crocetta 33-34

1°-4° Posto: BEA Leopardi – Kangaroos 48-57

1-4° Posto: Basket Club Gators – San Mauro 46-25.

Il torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa.

Con il supporto del main sponsor Erowa, l’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

IMPIANTI

Pala Gialdo – Chieri | Str. San Silvestro 35

Pala Wojtyla – Cambiano | via Campi Rotondi ang. strada D’Ovia.