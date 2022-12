2022: Un Anno di Tamburello

Dopo il rinvio è nuovamente fissato per il mondo del Tamburello l’appuntamento consueto con la Premiazione dell'Attività Tamburellistica 2022 che ha coinvolto le tante formazioni piemontesi ed in particolar modo del territorio monferrino. L’evento è riprogrammato per Domenica 8 Gennaio 2023 con inizio alle ore 10.30 presso il Teatro Lumière di Asti, in corso Dante 188. Una manifestazione, organizzata come sempre dalla FIPT Piemonte e dal Comitato Provinciale di Asti con il Patrocinio della "Banca di Asti", e alla quale sono state invitate le massime autorità sportive e istituzionali, tutte le società del tamburello piemontese e gli organi di stampa.

La nutrita scaletta di emozionanti momenti che vedranno ripercorrere l’intensa stagione, prevede un importante risalto alle società che hanno partecipato al Progetto “Giovani Promesse”, alle Onorificenze CONI, agli Azzurri, ai Titoli Europei e Titoli Italiani conquistati in questa stagione sportiva ed a tutte le società che hanno partecipato all’attività tamburellistica piemontese. Durante l’evento saranno protagonisti i veterani e le giovani promesse e verranno inoltre conferiti i premi come “Miglior Giocatore 2022 Serie A Muro”, “Miglior Giocatore Under 23 Serie A Muro” e “Formazione Ideale/Miglior Quintetto Ideale 2022”. Non ultimo l’immancabile appuntamento con la presentazione del libro "Un Anno di Tamburello 2022".