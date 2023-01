Akronos Moncalieri apre il 2023 contro Geas

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera alle 18 per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Lbf Techfind. Al PalaEinaudi arriva Geas Sesto San Giovanni che con 9 vittorie e 4 sconfitte è attualmente al 5° posto con l’impegno della Coppa Italia già in agenda. Moncalieri è invece nona con 6 vittorie e 7 sconfitte, ultima quella di Ragusa del 23 dicembre.

Tra le fila dell’Akronos Kathtryn Westbeld è ovviamente la sorvegliata speciale. Per lei un girone d’andata da incorniciare con oltre 19 punti, 9 rimbalzi, 1 recupero e 1 assist a partita. Ciliegina sulla torta: il titolo di capocannoniere per punti totali realizzati nella prima tranche di campionato. Protagonista assoluta dell’ultima uscita gialloblù in Sicilia è stata l’altra statunitense, Chelsea Mitchell con 22 punti e 5 assist a referto. Anche per lei una prima parte di stagione molto positiva: 16,2 punti, 3 recuperi e 2,8 assist a uscita.

Ma i 6 successi dell’Akronos in stagione hanno un aspetto ricorrente: l’apporto della panchina e la difesa di squadra. Coach Spanu si aspetterà dunque una bella prova corale, fatta di intensità e attenzione in entrambe le metà campo. Le milanesi arrivano invece al PalaEinaudi con tre giocatrici stabilmente in doppia cifra: Begic (11,3), Gorini (10,8) e Moore (12,1). Importantissimo fin qui il cast di supporto formato da Dotto (7,8), Holmes (8,9), Panzera (7,8) e Ramon (7,5).

Palla a due alle 18 al PalaEinaudi. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitri: Yang Yao, Pecorella, Bertuccioli.