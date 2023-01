Verso Openjobmetis Varese - Bertram Derthona

Vigilia del primo appuntamento del 2023 per la Bertram Derthona, che scenderà in campo domani sera, lunedì 2 gennaio, alle ore 19.30 al Palasport ‘Lino Oldrini’ contro la Openjobmetis Varese, attualmente a quota 14 punti in classifica.

A presentare le caratteristiche degli avversari è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Varese è una squadra che sta proponendo una pallacanestro estremamente aggressiva su entrambi i lati del campo, e che prende e concretizza i vantaggi all’inizio del possesso. Ha tantissimi giocatori capaci di trattare la palla, attaccare, entrare in area e concludere oppure riaprire per i tiratori. Giocando spesso con quattro esterni e un solo lungo aprono molto il campo. La Openjobmetis dà pochi punti di riferimento in quanto attacca la difesa avversaria mentre si sta schierando, non solo in contropiede ma anche con l’abilità di giocare sui vantaggi immediati che è brava a costruire».

«In questa partita l’aspetto mentale sarà particolarmente importante – prosegue il capo allenatore bianconero – poiché l’incontro richiede un livello di disciplina molto alto. Ci attende una sfida ad alto numero di possessi contro una squadra che gioca in modo aggressivo, per cui dovremo essere bravi a limitare gli errori contro una formazione che farà tante giocate importanti grazie al talento dei singoli. Sarà quindi importante limitare gli errori gratuiti e non forzati».

Bertram Derthona comunica che tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la trasferta di Varese.