Akronos Moncalieri lotta ma cade contro Geas

Nonostante la pesantissima assenza di Kathryn Westbeld (causa bronchite), l’Akronos lotta e resta in partita fino alla fine. E all’intervallo guida anche l’incontro sul 27-25. Poi Geas, grazie a tutto il quintetto in doppia cifra e con 13 di Trucco nell’ultimo parziale, mette il sigillo definitivo. Prossimo impegno il 7 a Faenza. In contumacia Westbeld sono Mitchell e Reggiani ad aprire le danze con due canestri in reverse, portando l’Akronos in poco più di un minuto sul +4. Katshitshi e ancora una volta Mitchell su palla rubata portano Moncalieri sul +6 e costringono Geas al primo timeout della partita alla boa del quarto.

Le lombarde escono alla grande dal time con un parziale di 5-0 firmato Panzera e Holmes. Moncalieri però con una tripla di Arianna Landi e altri due in appoggio di Katshitshi ritrova rapidamente il +6. Il primo quarto si chiude sul 13-9 per l’Akronos. Begic, Arturi e Gorini riportano in parità le lombarde già nei primi minuti del secondo parziale, ma cap Giacomelli con 4 punti in fila e un 2 su 2 dalla lunetta di Katshitshi dà di nuovo prezioso un cuscinetto all’Akronos. Un contro parziale di Geas firmato Holmes, Panzera e ancora una volta Begic danno il primo vantaggio alle milanesi a 1’ dall’intervallo sul 25-24. Una bomba di Salvini su assist di Giacomelli riporta Moncalieri sul 27-25 che chiude il primo tempo.

Gorini impatta subito sul 27 pari, risultato che rimane sul tabellone per oltre 3’ minuti. Poi Geas con 4 punti in fila di Gorini si porta sul +4. Mitchell, Trehub e Giacomelli pareggiano di nuovo l’incontro sul 36-36. Holmes dalla lunetta e Trucco dalla lunga distanza danno il massimo vantaggio Geas alla penultima sirena: 36-41. Trucco (ispiratissima con 13 punti tutti nel 4° quarto) e Panzera aprono l’ultimo quarto con due triple che portano Geas sul +10 a 8’ e spiccioli dalla fine, obbligando coach Spanu al timeout. Reggiani e Giacomelli riavvicinano l’Akronos, ma dall’altra parte Panzera e un’ispiratissima Trucco mantengono stabillmente Geas sul +10. Due triple di Sklepowicz e il solito jumper dalla media di Reggiani mantengono in scia le ragazze di coach Spanu: -9 a 2 minuti e 35 secondi dalla fine. Mitchell dall’angolo sigla il -6 e poi dalla lunetta accorcia fino al 54-59. Il finale è tutto Geas: 58-64 per le lombarde.

Akronos Libertas Moncalieri - Allianz Geas 58-64



Akronos Libertas Moncalieri: Landi* 6, Reggiani* 6, Katshitshi* 9, Mitchell* 12, Salvini* 5, Trehub 4, Cherubini n.e., Sklepowicz 6, Nicora n.e., Jakpa n.e., Giacomelli 10. All.re: Spanu Vice: Nicastro.

Allianz Geas: Begic* 10, Gorini* 18, Trucco* 13, Panzera* 10, Holmes* 10, Arturi 3, Resemini n.e., Bestagno, Tava, Ramon n.e. All.re Zanotti Vice: Vanoncini, Gargantini.