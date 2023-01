FISG Piemonte - Curling: le piste del PalaTazzoli pronte a riaprire

Il 2023 partirà con il botto per il curling piemontese, mancano infatti appena una manciata di giorni alla riapertura delle piste del PalaTazzoli. Si sono finalmente concluse le operazioni di rasatura del ghiaccio e i restanti lavori necessari per riaccendere i motori, con il conto alla rovescia ufficialmente scattato: la data da cerchiare sul calendario è quella del 10 gennaio, giorno in cui le stone potranno di nuovo accarezzare le due piste dell’impianto torinese.

Occasione d’oro per gli appassionati di curling e per tutti coloro che vorranno approcciarsi alla disciplina, per la gioia del Presidente del Comitato Regionale Renato Viglianisi: «Sono molto soddisfatto. Il ghiaccio è stato preparato da uno dei migliori icemaker al mondo, Ivan Moglia, al quale va il mio ringraziamento. Abbiamo in programma novità e progetti per promuovere la crescita del curling, in particolare il nostro focus saranno le scuole: elementari, medie e superiori, perché da lì arriveranno i campioni del domani. Naturalmente sempre fedeli al motto della FISG Piemonte: “Con noi, mai in panchina!».