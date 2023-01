Monferrato Basket: il 2023 riparte in casa contro Piacenza

Il 2023 della Novipiù Monferrato Basket riparte dal PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, mercoledì 4 gennaio alle ore 20.30 contro la UCC Assigeco Piacenza, nella gara valida per il secondo turno di ritorno del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde.

GLI AVVERSARI

Piacenza arriva a Casale con una serie aperta di 4 vittorie consecutive, facendo anche vittime illustri come la Vanoli Cremona superata per 85-66 nell'ultimo turno prima della sosta al PalaBanca di Piacenza. I ragazzi di coach Salieri stanno attraversando un ottimo momento di forma, sicuramente anche grazie al recupero del play Luca Cesana, assente nella prima parte di stagione, e all'ambientamento dei due americani, la guardia Kameron McGusty che viaggia a 20.8 punti di media e il centro Brady Skeens. Con loro altre due garanzie per questo campionato, ovvero Dada Pascolo e il play Gherardo Sabatini. La gara di andata fu combattuta punto a punto e decisa da una super giocata di Pascolo nel finale.

La Novipiù arriva da due sconfitte esterne e vuole riprendere il proprio cammino davanti ai tifosi monferrini. I rossoblu hanno dimostrato di poter giocare grandi partite, specialmente davanti al proprio pubblico, come nella sfida contro Urania Milano, da cui bisogna ripartire per iniziare al meglio il nuovo anno. La Società in collaborazione con il main sponsor Novipiù allestirà a bordocampo uno speciale Sweet Corner per festeggiare con tutti i suoi tifosi l'arrivo della Befana.

Niccolò Martinoni - Capitano Novipiù Monferrato Basket: «Piacenza per noi è una sfida importantissima, affrontiamo una squadra che specialmente nell’ultimo periodo ha trovato le dinamiche giuste per fare bene, infatti ha ottenuto risultati davvero importanti. Hanno un roster ben assortito, completo sia nel reparto esterni che nei lunghi e quindi sarà una sfida sicuramente difficile, ma noi davanti al nostro pubblico vogliamo riprendere il cammino e arriveremo all’appuntamento nel migliore dei modi. Ci stiamo preparando per farci trovare pronti».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store martedì 3 gennaio dalle 17 alle 19 e mercoledì 4 gennaio a partire dalle 18.30 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.